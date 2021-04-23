أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-4-2021

ينشر موقع صدى البلد، أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 23-4-2021، حيث تذبذبت أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين ما بين ارتفاع وانخفاض، حيث سجل أمس الخميس نحو 886 جنيهاً لعيار 24، بينما أمس الأول كان قد سجل 890 جنيهاً لعيار 24.

وسجل الذهب اليوم الخميس، أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب، بحسب ما جاء في موقع "إيجيبت جولد"، نحو 886 جنيها.



وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولا في سوق الذهب حوالي 773 جنيها .

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى حوالي 663 جنيها.

وبلغ سر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة حوالي 515 جنيها.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 833.143 ألف جنيه وأوقية الذهب حوالي 27.9040 ألف جنيه والجنيه الذهب حوالي 6200 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.