جنرال أمريكي: لا يوجد دليل على حدوث هجمات بـ"الطاقة الموجهة" ضد الجنود الأمريكيين

أكد قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي، أنه لا يوجد حتى اللحظة أي دليل على حصول هجمات بـ"الطاقة الموجهة" ضد الجنود الأمريكيين في المنطقة.



وحول التقارير الصحفية المتعلقة بتلك الهجمات، قال ماكنزي - خلال جلسة استماع في الكونجرس - إنه على نطاق القيادة المركزية الوسطى لم نجد أي دليل على حصول مثل هذه الهجمات.. حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم/الخميس/.



وأعرب ماكنزي، عن رغبته في الحديث عن هذا الأمر في جلسة مغلقة.



يأتي هذا في وقت كانت قد أعلنت فيه صحيفة "بوليتكيو" إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تحقق في احتمال قيام روسيا بتنفيذ هجمات بـ"الطاقة الموجهة" استهدفت جنودًا أمريكيين في سوريا، وفقًا لمسؤولين اثنين مطلعين.