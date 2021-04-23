هل العلاج الإشعاعي آمن للسرطان؟.. كل ما تريد معرفته

يعد السرطان هو طيف واسع من الأمراض في حد ذاته يمكن أن يشمل أجزاء مختلفة من الجسم. تلعب الأسباب الجينية جنبًا إلى جنب مع نمط الحياة دورًا أكبر. قالت الدكتورة كانيكا سود شارما ، القائدة السريرية والمستشارة الأولى في علم الأورام وعلاج الأورام بالإشعاع ، مستشفى دارامشيلا نارايانا التخصصي الفائق ، إنه من أجل مكافحة السرطان ، يحتاج المرء إلى إدخال تغييرات على مستويات متعددة لأنه متعدد العوامل في الأصل. إلى جانب ذلك ، هناك عدد من المخاوف بشأن علاجات السرطان التي يجب معالجتها.

ولكن السرطان قابل للشفاء إذا تم تشخيصه في الوقت المناسب ، وتتوفر مجموعة متنوعة من العلاجات لتوفير حياة خالية من السرطان

يظهر مجال علاج الأورام بالإشعاع نتائج مرضية ، لكن الأساطير والمعلومات الخاطئة المرتبطة بالعلاج الإشعاعي ، في بعض الأحيان ، تدفع المرضى إلى تجنب هذا العلاج. يشارك العديد من أطباء الأورام الحالات التي تجنب فيها المرضى الإشعاع بسبب المخاوف ، وبعد ذلك عندما يتخذون قرارًا بشأن العلاج ، يصبح المرض متقدمًا للغاية وغير قابل للشفاء. ومن ثم فإن الناس بحاجة إلى التوجيه الصحيح ، كما ذكرت الدكتورة كانيكا.

خرافات عن الإشعاع

في العلاج الإشعاعي ، يتم استهداف الخلايا السرطانية بدقة وتدميرها من خلال أشعة الفوتون (الإشعاعات الكهرومغناطيسية) ولكن المريض لا يشعر بأي ألم أو إحساس كهربائي. يتضمن هذا الإجراء نوبات متعددة من العلاج ويؤدي إلى انكماش تدريجي في الورم أو السرطان.

بالنظر إلى التقنيات البدائية التي تم استخدامها سابقًا ، ساد الخوف من فقدان الأعضاء حتى عقدين من الزمان. لكن التقنيات الحالية متطورة للغاية لدرجة أنها تستهدف بدقة الخلايا السرطانية بدقة مليمترية ، كما أن الخوف من تدمير خلايا الأعضاء المحيطة بها أقل بكثير. تعتمد القدرة على علاج الورم على مراحل السرطان التي يبلغ عنها المريض. إذا أبلغ المريض عن انتشار المرض بالفعل ، فقد لا تكون النتائج مجزية من حيث العلاج ولكن بعد ذلك يتم إعطاء العلاج لجعل حياة المريض مريحة لتحسين نوعية الحياة.

وقالت: "يجب على جميع مرضى السرطان بمجرد تشخيصهم البدء بالعلاج الموصوف في أقرب وقت ممكن لضمان تحسين البقاء على قيد الحياة". الى جانب ذلك: -

* يخشى الناس حروق الجلد أثناء العلاج ، لكن التقنيات المطابقة المتوفرة في الوقت الحالي أكثر أمانًا ويواجه المرء تغيرات الجلد فقط عندما يكون السرطان قد اخترق الجلد بالفعل وفي هذه الحالة يتم توصيل الإشعاع على الجلد عن قصد. التغييرات الرئيسية في الجلد تكون في شكل تان وهي محدودة ذاتيًا ، أي مع مرور الوقت ، تتطور خلايا الجلد الجديدة وتصبح العلامات أضعف.

* الخوف من تساقط الشعر أثناء التعرض للإشعاع يسود أكثر من أي شيء آخر. في الأساس ، يفقد الناس الشعر بسبب الإشعاع إذا كان السرطان في منطقة الرأس. علاج منطقة الصدر أو البطن لا يسبب تساقط الشعر

الاحتياطات الواجب اتخاذها

الاحتياطات أثناء العلاج الإشعاعي

يعاني مرضى السرطان بالفعل من ضعف المناعة وهم أكثر عرضة للإصابة بأي عدوى ؛ ومن ثم يحتاجون إلى الحفاظ على مسافة أكثر أمانًا من الأشخاص المصابين بأي مرض معدي لأنه قد يصيب مرضى السرطان بشدة. إلى جانب ذلك ، يحتاجون إلى الحفاظ على النظافة المناسبة على كل المستويات.

جدول النظام الغذائي لمرضى العلاج الإشعاعي

لا يُنصح المرضي الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي عادةً بتناول الأطعمة النيئة لأنها قد تحتوي على جراثيم يمكن أن تصيب المرضى. يجب أن يأكلوا الطعام المطبوخ بشكل صحيح. لأغراض التغذية أيضًا ، يُنصح بتناول الفاكهة التي يمكن تناولها مباشرة أو لا تتضمن خطوات متعددة من التقشير ثم القطع وما إلى ذلك لأنها قد تنطوي على مزيد من اللمسة البشرية ويزيد خطر الإصابة بالجراثيم والبكتيريا. يمكن أن يكون الطعام الحار حمضيًا مما قد يؤدي إلى الشعور بالغثيان. القيء وآلام البطن لذلك يجب تجنبها.