فوائد الفاصوليا .. 9 مزايا أبرزها الوقاية من السرطان

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من الأشياء التي يجب على الجميع معرفتها هى فوائد الفاصوليا للجسم حيث أنها من أكثر الأكلات الغنية بالمزايا الصحية وتساعد فى الوقاية من عدد كبير من الأمراض وعلاجها.

نعرض لكم اهم فوائد الفاصوليا الصحية والغذائية وفقا لما ذكره موقع “medicalnewstoday”

البروتين



يعد البروتين من العناصر الغذائية الحيوية التي تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الجسم وإصلاحه والفاصوليا غنية بالأحماض الأمينية ، وهي اللبنات الأساسية للبروتين.

يوجد 20 حمض أميني، وتسعة منها ضرورية وهناك نوعان من مصادر البروتين: كاملة وغير كاملة.

كما أنها تحتوي على سعرات حرارية ودهون مشبعة أقل من بعض مصادر البروتين الأخرى ، مثل اللحوم ومنتجات الألبان كاملة الدسم أو قليلة الدسم.

حمض الفوليك



تحتوي الفاصوليا على العديد من العناصر الغذائية الحيوية ، بما في ذلك حمض الفوليك وحمض الفوليك ضروري للصحة العامة ، ولصنع خلايا دم حمراء صحية ، ومن أهم فوائد الفاصوليا حماية الجنين من التشوهات وهى أنه يساعد على منع عيوب الأنبوب العصبي لدى الجنين أثناء الحمل.

مضادات الأكسدة



الفاصوليا غنية بالبوليفينول ، وهي نوع من مضادات الأكسدة التى تحارب آثار الجذور الحرة التي تلحق الضرر بالمواد الكيميائية التي ينتجها الجسم أثناء عملية التمثيل الغذائي والعمليات الأخرى، و تساعد مضادات الأكسدة الجسم على إزالة الجذور الحرة.

صحة القلب



الأشخاص الذين يستهلكون الفاصوليا بانتظام أقل عرضة للوفاة بنوبة قلبية أو غيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية، واقترح أن أحد أسباب الانخفاض في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية هو أن الناس استبدلوا الفاصوليا ببروتينات اللحوم الحيوانية عالية الدسم.

وجدت مراجعة عام 2013 والتحليل التلوي وجود علاقة واضحة بين تناول الفاصوليا وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية و تساعد في خفض نسبة الكوليسترول .

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان



ومن فوائد الفاصوليا شديدة الأهمية احتوائها على عناصر تحمى من السرطان الذى يعد اخطر أمراض العصر حيث أظهرت بعض الدراسات أن الفاصوليا تعمل كمضادات للأكسدة وعوامل مضادة للالتهابات، هذه الآثار يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان .

حللت الأبحاث المنشورة في عام 2015 ما إذا كانت الفاصوليا تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تحارب سرطان الأمعاء، أشارت النتائج إلى أن الفاصوليا السوداء لديها أعلى نشاط مضاد للأكسدة، وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن المواد الكيميائية الموجودة في الفاصوليا السوداء في شمال شرق الصين يمكن أن تبطئ نمو سرطان القولون والمستقيم عن طريق منع الخلايا السرطانية من التكاثر.

وقاية وعلاج مرض السكري



تساعد الفاصوليا في استقرار مستويات السكر في الدم أو حتى منع مرض السكري فالفاصوليا غنية بالألياف التي تساعد في خفض نسبة السكر في الدم.

منع الكبد الدهني



يحدث الكبد الدهني عندما تتراكم الدهون في الكبد ويمكن أن يتطور جنبًا إلى جنب مع السمنة وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وجوانب أخرى من متلازمة التمثيل الغذائي.

يعتمد الأطباء في علاج مرض الكبد الدهني على إنقاص الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم ، وكذلك تقليل مستويات الدهون في الدم ، مثل الدهون الثلاثية والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، أو الكوليسترول السيئ. يعد استبدال البروتينات الحيوانية عالية الدهون بالفول خطوة جيدة نحو صحة الكبد بشكل أفضل.

ضبط الشهية



ومن فوائد الفاصوليا الخاصة بها هي ضبط الشهية فعندما يأكل الشخص الفاصوليا تساعد في خلق شعور بالامتلاء والرضا لديه بسبب احتوائها على الألياف، كاستراتيجية غذائية طويلة الأجل ، يمكن أن يساعد ذلك في منع الإفراط في تناول الطعام وقد يؤدي إلى فقدان الوزن ، وفقًا لعام 2013.

تحسين صحة القناة الهضمية



أظهرت مجموعة متنوعة من الفاصوليا ، وخاصة الفاصوليا السوداء ، أنها تعزز صحة الأمعاء من خلال تحسين وظيفة الحاجز المعوي وزيادة عدد البكتيريا المفيدة. قد يساعد هذا في منع الأمراض المرتبطة بالأمعاء.

تدعم بكتيريا الأمعاء الصحية أيضًا وظيفة الجهاز المناعي وقد تعزز فقدان الوزن، الفاصوليا تغذي مستعمرات بكتيريا الأمعاء الصحية.