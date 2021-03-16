أعضاء جسدية يهاجمها فيروس ابشتاين بار.. الكبد والطحال أبرزها

يعتبر فيروس ابشتاين بار Epstein-Barr (EBV) هو عضو في عائلة فيروس الهربس الذي يمكن أن يصيب البشر، تعد عدوى EBV شائعة جدًا، وربما تكون قد أصبت بالفعل بفيروس ابشتاين بار دون معرفتك بذلك.





الشرط الذي قد يربط بين عدوى فيروس ابشتاين بار EBV هو عدد كريات الدم البيضاء المعدية ، أو أحادي. ومع ذلك ، يبحث الخبراء عن الروابط المحتملة بين ابشتاين بار EBV والحالات الأخرى ، بما في ذلك السرطان وأمراض المناعة الذاتية.









ولا تسبب عدوى فيروس ابشتاين بار EBV أعراضًا دائمًا، وبالاخص مع الاطفال، من المرجح أن يعاني المراهقين والبالغين من الأعراض ، وفقا لما نشر في موقع healthline، و تشمل:





حمى

الشعور بالتعب أو الإرهاق

صداع الراس

إلتهاب الحلق

انتفاخ الغدد الليمفاوية في رقبتك أو تحت ذراعيك

تورم اللوزتين

تضخم الطحال ( تضخم الطحال ) وتمزقة في الحالات الشديدة

الطفح الجلدي

فقر الدم

التهاب الكبد

التهاب عضلة القلب

انخفاض عدد الصفائح الدموية ( قلة الصفيحات )





بمجرد إصابتك بـ ابشتاين بار EBV ، يظل الفيروس غير نشط داخل جسمك لبقية حياتك. يمكن أن تستمر أعراض ابشتاين بار لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع ، على الرغم من أن الشعور بالإرهاق قد يستمر لأسابيع أو شهور، وابشتاين بار





في بعض الحالات ، يمكن إعادة تنشيط فيروس ابشتاين بار. لكن هذا عادة لا يسبب أي أعراض، ومع ذلك ، فإن فيروس ابشتاين بار EBV المعاد تنشيطه قد يسبب أعراضًا مشابهة لتلك الخاصة بالعدوى الأولية لدى الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعي ضعيف.





وينتقل فيروس ابشتاين بار EBV من شخص لآخر عن طريق سوائل الجسم ، وخاصة اللعاب، وهذا هو السبب في أن عدد كريات الدم البيضاء ، أحد أكثر عدوى فيروس EBV شهرة ، يُعرف بشكل عرضي باسم "مرض التقبيل".





ولكن يمكنك أيضًا أن تصاب بفيروس ابشتاين بار عن طريق مشاركة الأشياء الشخصية ، مثل فرشاة الأسنان أو أواني الأكل ، مع شخص مصاب بعدوى نشطة، ويمكن أيضًا أن ينتشر فيروس ابشتاين بار EBV عن طريق الدم او خلال العلاقة الزوجية.





ستكون قادرًا على نقل فيروس EBV إلى الآخرين طالما كان فيروس ابشتاين بار نشطًا ، مما قد يعني أسابيع أو حتى شهور. بمجرد أن يصبح الفيروس غير نشط ، لا يمكنك نشره للآخرين ، ما لم يتم تنشيطه.



