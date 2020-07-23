غير متوقعة .. 3 أمراض تسبب التهاب الحلق.. اكتشف أعراضها المُبكرة

قد يشعر صاحب الحلق الملتهب بالخدش أو الجفاف ويمكن أن يجعل البلع مؤلمًا عادة ما يكون التهاب الحلق من أعراض العدوى الفيروسية ومع ذلك فهي في بعض الأحيان بسبب الالتهابات البكتيرية أو الحساسية أو المهيجات.
على الرغم من أن التهاب الحلق غير سار ، إلا أنه نادرًا ما يكون مدعاة للقلق، ففي معظم الحالات سيختفي في غضون أسبوع في غضون ذلك يمكن للناس استخدام علاجات وعلاجات مختلفة للمساعدة في تخفيف الألم.
وكشف موقع health عن أسباب التهاب الحلق :
فيروسات البرد والانفلونزا
تعد فيروسات البرد والإنفلونزا من الأسباب الشائعة لالتهاب الحلق قد تشمل أعراض البرد والإنفلونزا الأخرى:
سعال
سيلان أو انسداد الأنف
صداع
آلام الجسم وآلامه
إعياء
قد تسبب فيروسات الإنفلونزا أيضًا الحمى والإسهال.
تستمر أعراض البرد عادة 7-10 أيام ، بينما تميل أعراض الإنفلونزا إلى أن تكون مدتها أقصر من 5 إلى 7 أيام.
كريات الدم البيضاء المعدية
كريات الدم البيضاء المعدية ، أو "أحادية" ، هو المصطلح الطبي لمجموعة من الأعراض التي تنتج عادة عن الإصابة بفيروس إبشتاين بار .
عادة ما تظهر أعراض أحادية تدريجيًا ، بعد حوالي 4-6 أسابيع من إصابة الشخص بفيروس EBV قد تشمل الأعراض ما يلي:
قرحة الحلق
تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة والإبطين
الصداع
آلام الجسم
طفح جلدي
حمى
إنهاك
تورم الطحال أو الكبد
يشعر معظم الأشخاص الذين لديهم أحادية في حالة أفضل خلال 2-4 أسابيع، ومع ذلك قد يشعر بعض الأشخاص بالإرهاق لعدة أسابيع أخرى ،
فيروس كورونا
COVID-19 هو المرض الذي يسببه الفيروس التاجي الجديد SARS-CoV-d قد يعاني الشخص المصاب بـ COVID-19 من أعراض في غضون 2-14 يومًا من الإصابة بفيروس سارس - CoV-2
يسرد مركز السيطرة على الأمراض ( CDC) التهاب الحلق كأعراض محتملة لـ COVID-19 تشمل الأعراض المحتملة الأخرى:
سعال
ضيق في التنفس
انسداد أو سيلان الأنف
فقدان جديد للطعم أو الرائحة
صداع
آلام الجسم
حمى أو قشعريرة
إعياء
الغثيان أو القيء
إسهال
على الرغم من أن التهاب الحلق غير سار ، إلا أنه نادرًا ما يكون مدعاة للقلق، ففي معظم الحالات سيختفي في غضون أسبوع في غضون ذلك يمكن للناس استخدام علاجات وعلاجات مختلفة للمساعدة في تخفيف الألم.
وكشف موقع health عن أسباب التهاب الحلق :
فيروسات البرد والانفلونزا
تعد فيروسات البرد والإنفلونزا من الأسباب الشائعة لالتهاب الحلق قد تشمل أعراض البرد والإنفلونزا الأخرى:
سعال
سيلان أو انسداد الأنف
صداع
آلام الجسم وآلامه
إعياء
قد تسبب فيروسات الإنفلونزا أيضًا الحمى والإسهال.
تستمر أعراض البرد عادة 7-10 أيام ، بينما تميل أعراض الإنفلونزا إلى أن تكون مدتها أقصر من 5 إلى 7 أيام.
كريات الدم البيضاء المعدية
كريات الدم البيضاء المعدية ، أو "أحادية" ، هو المصطلح الطبي لمجموعة من الأعراض التي تنتج عادة عن الإصابة بفيروس إبشتاين بار .
عادة ما تظهر أعراض أحادية تدريجيًا ، بعد حوالي 4-6 أسابيع من إصابة الشخص بفيروس EBV قد تشمل الأعراض ما يلي:
قرحة الحلق
تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة والإبطين
الصداع
آلام الجسم
طفح جلدي
حمى
إنهاك
تورم الطحال أو الكبد
يشعر معظم الأشخاص الذين لديهم أحادية في حالة أفضل خلال 2-4 أسابيع، ومع ذلك قد يشعر بعض الأشخاص بالإرهاق لعدة أسابيع أخرى ،
فيروس كورونا
COVID-19 هو المرض الذي يسببه الفيروس التاجي الجديد SARS-CoV-d قد يعاني الشخص المصاب بـ COVID-19 من أعراض في غضون 2-14 يومًا من الإصابة بفيروس سارس - CoV-2
يسرد مركز السيطرة على الأمراض ( CDC) التهاب الحلق كأعراض محتملة لـ COVID-19 تشمل الأعراض المحتملة الأخرى:
سعال
ضيق في التنفس
انسداد أو سيلان الأنف
فقدان جديد للطعم أو الرائحة
صداع
آلام الجسم
حمى أو قشعريرة
إعياء
الغثيان أو القيء
إسهال