يصيب 95% من سكان العالم .. فيروس غامض يهدد البشرية

يصاب الاشخاص في طفولتهم بالعديد من الامراض ويكونون أكثر عرضة لاختراق الفيروسات والميكروبات بسبب مناعتهم الضعيفة، ولكن الصدمة التي كشفها طبيب روسي أن أحد الفيروسات التي تصيب الاطفال تكون هي مصدر الإصابة بالسرطان.





"إبشتاين بار" هو الفيروس المتهم بالتسبب فى إصابة الاشخاص بالسرطان، فقد يصيب 95% من الناس، حسب ما نشرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وقال الطبيب الروسي ومقدم البرامج التليفزيونية "ألكسندر مياسنيكوف" أن الفيروس يصاب به 95% من الناس في مرحلة الطفولة.





وأوضح"ماسينكوف" أن العدوى بالفيروس تحدث غالبًا بسبب النقص التدريجي في قوة جهاز المناعة لدى الأطفال.





و أشار إلى أن نشاط هذا الفيروس يحدث أمراض خطيرة كالتصلب المتعدد والعديد من انواع السرطانات كسرطان الدم وسرطان الرأس والعنق والاورام اللمفاوية.





وحذر الطبيب الروسي من أن هذا الفيروس لا يظهر بوضوح عند الفحص، لذلك يشدد على ضرورة الاهتمام بالجهاز المناعي وإبقائه في مستوى مرتفع لحماية الجسم، وكذلك تقليل التوتر والالتزام بنمط صحي.



