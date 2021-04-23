قمة المناخ العالمية .. بايدن يتعهد بخفض انبعاثات أمريكا للنصف بحلول 2030 .. وماكرون يحذر الدول المتقاعسة: التباطؤ مستحيل

كندا واليابان تستجيبان لخفض انبعاثات الغازات بنسب متفاوتة

أستراليا تعد بالوصول إلى مرحلة الانبعاثات الصفرية وتخفي التوقيت المحدد لذلك

خطة بايدن الأوسع نطاقًا لإزالة الكربون من الاقتصاد الأمريكي تتحقق بحلول 2050

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة إلى النصف بحلول عام 2030، وسط قمة يوم الأرض بوساطة أمريكية يشارك فيها قادة من 40 دولة في جميع أنحاء العالم.



وتسعى الولايات المتحدة ، ثاني أكبر مصدر للانبعاثات في العالم بعد الصين ، إلى استعادة القيادة العالمية في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري بعد أن قلل الرئيس السابق دونالد ترامب من مصداقية الولايات المتحدة في هذا المجال السياسي طوال فترة ولايته.

وحسبت اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي لجنة علوم المناخ التابعة للأمم المتحدة، أن أهداف خفض الانبعاثات العالمية لعامي 2030 و 2050 تحتاج إلى منح العالم "احتمالية عالية'' لمنع ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي بحلول عام 2100.

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إذا ارتفعت درجات الحرارة بين 1.5 درجة مئوية و 2 درجة مئوية من الاحترار ، تتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن تنخفض الشعاب المرجانية من 70-90 في المائة إلى أكثر من 99 في المائة.

ويؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى نزوح 10 ملايين شخص آخر بحلول نهاية القرن عند درجتين مئويتين مقارنة بـ 1.5 درجة مئوية ، وستكون انقراضات الحيوانات - بالإضافة إلى الوفيات المرتبطة بالحرارة لدى البشر - أكبر بكثير عند درجتين مئويتين.

وانضم إلى بايدن زعماء سياسيون من بينهم شي جين بينج في الصين، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا.

كما يتحدث قادة آخرون من بينهم البابا فرانسيس ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس.

وظهر رئيس الوزراء سكوت موريسون أيضًا ، لكنه تعرض لانتكاسة مؤقتة بعد أن تعذر سماعه في بداية خطابه - وهو الأمر الذي تم تصحيحه فقط بعد تدخل وزير الخارجية الأمريكي ، أنتوني بلينكين.

ولم يقدم موريسون أي تعهدات جديدة، وقال إن أستراليا كانت "على الطريق" نحو صافي انبعاثات صفرية من خلال التقنيات الجديدة.

وعلى عكس البلدان الأخرى، لم تحدد أستراليا موعدًا نهائيًا محددًا لتحقيق انبعاثات صافية صفرية، الأمر الذي غذى تصورات طويلة الأمد من الخارج بأن البلاد كانت متقاعسة فيما يتعلق بإجراءات تغير المناخ.

وفي القمة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن العالم لا يمكنه التباطؤ.

وقال ماكرون: "هناك هدف واحد فقط للأسابيع والأشهر المقبلة: التحرك بسرعة أكبر".

ونحن بحاجة إلى التحرك بسرعة أكبر لتنفيذ الالتزامات لعام 2030، خطة عمل واضحة وقابلة للقياس والتحقق.

وأضاف "بشكل أساسي ، عام 2030 هو عام 2050 الجديد".

واستجابت دولتان أخريان في القمة لشعور ماكرون بالإلحاح: كندا واليابان.

ورفع رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا هدف اليابان لخفض الانبعاثات إلى 46 في المائة بحلول عام 2030 ، ارتفاعًا من 26 في المائة.

وأراد دعاة حماية البيئة تعهدًا بنسبة 50 في المائة على الأقل ، بينما ضغطت جماعة الضغط التجارية القوية في اليابان من أجل السياسات الوطنية التي تفضل الفحم.

وفي غضون ذلك، رفع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هدف بلاده إلى خفض بنسبة 40 إلى 45 في المائة بحلول عام 2030 دون مستويات عام 2005 ، ارتفاعًا من 30 في المائة.

وتعرضت إدارة بايدن لضغوط شديدة من المجموعات البيئية وبعض قادة الشركات والأمين العام للأمم المتحدة والحكومات الأجنبية لتحديد هدف لخفض الانبعاثات بنسبة 50 في المائة على الأقل هذا العقد لتشجيع الدول الأخرى على تحديد أهدافها الطموحة الخاصة بالانبعاثات.

ويمثل هدف الولايات المتحدة المتعلق بالمناخ أيضًا معلمًا هامًا في خطة بايدن الأوسع نطاقًا لإزالة الكربون من الاقتصاد الأمريكي بالكامل بحلول عام 2050 - وهي أجندة يقول إنها يمكن أن تخلق ملايين الوظائف ذات الأجور الجيدة ، لكن العديد من الجمهوريين يقولون إنهم يخشون من الإضرار بالاقتصاد.

وتحتوي خطة البنية التحتية التي قدمها بايدن مؤخرًا بقيمة 2.3 تريليون دولار أمريكي (2.98 تريليون دولار) على العديد من التدابير التي يمكن أن تحقق بعض تخفيضات الانبعاثات المطلوبة هذا العقد ، بما في ذلك معيار الطاقة النظيفة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاع الطاقة بحلول عام 2035 والتحركات نحو الكهرباء. أسطول مركبات الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

ومن المتوقع أن تأتي التخفيضات في الانبعاثات الأمريكية من محطات الطاقة والمركبات والقطاعات الأخرى في جميع أنحاء الاقتصاد ، لكن البيت الأبيض لم يحدد أهدافًا فردية لهذه الصناعات.

ويكاد الهدف يضاعف تعهد الرئيس السابق باراك أوباما بخفض الانبعاثات بنسبة 26 إلى 28 في المائة دون مستويات عام 2005 بحلول عام 2025. وسيتم وضع أهداف خاصة بالقطاع في وقت لاحق من هذا العام.

ورحب معهد البترول الأمريكي ، وهو جماعة ضغط أمريكية ضخمة في مجال النفط والغاز ، بحذر بتعهد بايدن لكنه قال إنه يجب أن يأتي مع سياسات تشمل سعر الكربون ، وهو أمر صعب البيع بين بعض السياسيين.

وقال مسؤول في إدارة بايدن إنه مع الهدف الأمريكي الجديد ، والالتزامات المعززة من اليابان وكندا ، والأهداف السابقة من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ، فإن الدول التي تمثل أكثر من نصف اقتصاد العالم ملتزمة الآن بتخفيضات لمنع درجات الحرارة العالمية من الارتفاع فوق 1.5. درجات.

وأضاف "عندما نختتم هذه القمة يوم الجمعة ، سنتواصل بشكل لا لبس فيه .. الولايات المتحدة عادت".