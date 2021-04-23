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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك سلمان: مواجهة تحديات تغيرات المناخ تستلزم رفع مستوى التعاون الدولي

الملك سلمان
الملك سلمان

أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، أن تحقيق التنمية المستدامة، يستلزم “منهجية شاملة تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم” مشددا على أن الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي، يكمن في رفع مستوى التعاون الدولي.


وقال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في كلمته خلال قمة المناخ العالمية الافتراضية بثتها وكالة الأنباء السعودية (واس): «إن مواجهة ظاهرة التغير المناخي التي تهدد الحياة على كوكب الأرض، لا تقف عند حدود وطنية، فالغاية هي التنمية المستدامة ويتطلب تحقيقها منهجيةً شاملةً تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم».

وأضاف: «أطلقنا وفق رؤية المملكة 2030 حزمة من الاستراتيجيات والتشريعات، مثل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشاريع الطاقة النظيفة؛ بهدف الوصول إلى قدرة إنتاج 50 % من احتياجات المملكة بحلول عام 2030».

وقال: «رفع مستوى التعاون الدولي هو الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي، وقمنا خلال رئاستنا لمجموعة العشرين العام الماضي، بدفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشُّعَبْ المُرجانية».

وأوضح خادم الحرمين الشريفين، أن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين أعلنهما سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10 % من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، إضافة إلى العديد من المبادرات النوعية.

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