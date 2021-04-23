التصعيد لأعلى المستويات.. نائب رئيس الزمالك يكشف عن رسالته للاعبي الفريق وموقف النادي من أزمة فريق 99

كشف هشام إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك عن رسالته للاعبي الفريق بشأن بطولة الدوري المصري حيث أكد أنه طالبهم بضرورة حسم اللقب والتتويج به من أجل إسعاد الجماهير

وأضاف في تصريحات لـ قناة “ الزمالك ” أن الفريق قادر على الفوز في جميع المباريات المقبلة مشددا أنه طالب اللاعبين بهذا الأمر.

وتابع أن النادي تقدم بتظلم لـ لجنة الاستئناف بشأن عقوبة إمام عاشور لاعب الفريق مشددا أن النادي ينتظر قرار اللجنة.

أما بشأن أزمة فريق 99 فأكد أن الفريق هو الأحق بلقب البطولة مشددا أن النادي يطالب بحقه في اللقب وإعلان الزمالك الفريق المتوج وفي حال لم يمنح اتحاد الكرة النادي حقه سيتم تصعيد الأمر لأعلى المستويات .

وتغلب نادي الزمالك على مضيفه الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الأهلي في المباراة المؤجلة من مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.