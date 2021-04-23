بـ روب أبيض.. دنيا بطمة تستعرض جمالها .. شاهد



حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر "إنستجرام"، بإطلالة ساحرة وناعمة، نالت إعجاب متابعيها.



وظهرت دنيا بطمة مُرتدية روب أنيق باللون الأبيض، وهو ما أبرز أناقتها، وتركت شعرها منسدلًا عبر ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.



وأبرزت دنيا بطمة إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج؛ واختارت الآي شادو والماسكرا والآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، وهو ما أبرز إطلالتها.



وأعلنت المطربة المغربية، دنيا بطمة، أنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية، وهي من كلمات "عماد الأسعد"، تمهيدا لطرحها قريبا .



ولفتت دنيا بطمة ، عبر "زووم" لـ برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي " ، إلى أنها تستعد لإطلاق أغنية عراقية أيضا ، إلى جانب ألبوم مغربي كامل