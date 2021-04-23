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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

واقعة غريبة.. موظف تقاضى راتبه لمدة 15 عاما دون أن يذهب للعمل

أموال
أموال

في واقعة غريبة من نوعها، أثبتت التحقيقات الإيطالية أن رجلًا إيطاليًا كان من المفترض أن يعمل كضابط في مجال الاستجابة للحرائق في مستشفى عام إلا أنه لم يقم بعمله لمدة 15 عامًا متتالية، وبرغم ذلك لا يزال يتلقى راتبه طوال هذه السنوات.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، يشتهر القطاع العام الإيطالي بهذا النوع من الاحتيال، إلا أن هذه الحالة بالذات سجلت رقما قياسيا جديدا بسبب طول المدة (15 عاما)، وفقا لما أفادته الصحافة هذا الأسبوع، بناءً على تحقيق أجرته سلطات تنفيذ القانون المحلي.

كان المحتال ، ويدعى “سالفاتور سكوميس”، موظفًا في مستشفى “بوجليس-سياشيو” في كاتانزارو، عاصمة منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا وكان جزءًا من مركز عمليات طوارئ الحريق بالمستشفى، ومع ذلك، قالت وسائل الإعلام إنه لم يحضر للعمل منذ عام 2005، ولم يُطرد إلا في أكتوبر 2020 بعد النظر في غيابه الطويل.

على مدار 15 عامًا، زُعم أن سومايس، البالغ من العمر الآن 67 عامًا، احتال على المستشفى في مبلغ ضخم يقدر بحوالي 538000 يورو أي ما يعادل (648000 دولار) حصل عليها من راتبه دون تواجده أو التزامه بالحضور.

كما أنه متهم أيضًا بتهديد رئيسه في مركز عمليات طوارئ الحريق في عام 2005 لمنعها من تقديم شكوى رسمية بشأن تغيبه عن العمل، وقالت الشرطة إن المديرة تقاعدت منذ ذلك الحين، وظل غياب الموظف دون أن يلاحظه أحد من بديله.

 

وكذلك خضع 7 أشخاص، بما في ذلك الموظف سكوميس، للتحقيق في قضية تزوير مزعوم وإساءة استخدام السلطة والابتزاز، الذي تم اكتشافه في يوليو 2020 كجزء من تحقيق أوسع أجرته وحدة الجرائم المالية في شرطة كاتانزارو عن احتيال العمال الغائبين في المدينة.

حرائق الإيطالية جرائم ضابط إيطاليا إشعال الحرائق محتال

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