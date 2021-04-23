قمر اللبنانية تستعرض أنوثتها بإطلالة مبهرة .. شاهد



حرصت الفنانة اللبنانية قمر على مشاركة جمهورها صورًا جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت قمر خلال الصور وهي تستعرض جمالها وأنوثتها حيث اعتمدت على تسريحة شعرها الأسود بطريقة مميزة بطريقة ناعمة وأنثوية، ووضعت الماكياج الناعم الذي يبرز جمالها مع أحمر للشفاه باللون الروز اللامع.



يُذكر أن احدث أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.



وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" التى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.



"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.



فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

