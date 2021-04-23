سوريا.. 9 أحزاب تعلن دعمها للأسد في الانتخابات الرئاسية

أعلنت أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية بسوريا وهي عبارة عن تكتل من 9 أحزاب بقيادة حزب البعث الحاكم تأييده ترشح الرئيس السوري بشار الأسد إلى منصب الرئاسة في سوريا.

وأصدر عدد من أحزاب الجبهة، كان آخرهم الحزب الشيوعي السوري، بيانات تعلن تأييد رئيس الجبهة الوطنية التقدمية بشار الأسد، وتذكر عددا من الأسباب التي تدفعها لذلك التأييد، حيث دعا الحزب الشيوعي السوري أعضاءه وجماهيره للتصويت للأسد.

وقالت اللجنة المركزية للحزب في بيان إن الحزب يؤيد ترشح الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الحليف إلى المنصب، وذلك دعما لاستمرار الصمود الوطني السوري المشرف في مواجهة العدوان الاستعماري.

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وكان الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي صفوان القدسي أصدر بيانا بعنوان: بشار الأسد ليس من أحد غيرك وأشار إلى أن ذلك ليس مجرد شعار بل هو حقيقة موضوعية.

هذا وقد تأسست الجبهة الوطنية التقدمية عام 1972وتضم حينها 5 أحزاب، وتم تحديد دورها في المادة الـ 8 في دستور 1973 ألغيت في دستور 2012 التي كانت تنص على أن: “حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية”.

وتضم الجبهة حاليا 9 أحزاب، بعدما عُلقت عضوية حركة الاشتراكيين العرب فيها منذ أكثر من عام.

ويرأس الجبهة الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي بشار الأسد، بينما يشغل وزير الداخلية السابق محمد الشعار منصب نائب رئيس الجبهة.