البورصة تربح 40 مليار جنيه الأسبوع الماضي

سجلت البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع الماضى بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 40 مليار جنيه، ليصل بنهاية الأسبوع الماضى إلى 654.4 مليار جنيه، مقابل 614.2 مليار جنيه فى نهاية الأسبوع السابق عليه، بزيادة نسبتها 6.5 %.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 4.5 % لينهى الأسبوع عند مستوى 10600.07 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 10.48 % ليغلق عند مستوى 2011.75 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا الذى ربح ما نسبته 8.3% عن مستوى إغلاقه فى الأسبوع السابق ليسجل 2942.05 نقطة.