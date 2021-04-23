كورونا يحدد موعد عودة فينجادا إلى القاهرة

حدد البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة موعد عودته إلى القاهرة لتسلم مهام عمله بشكل رسمي.

وأطاحت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بالدكتور محمود سعد من الإدارة الفنية للجبلاية رغم موافقته على تخفيض راتبه الشهرى وكفاءته فى تطوير مسابقات الناشئين وحصوله على إشادة من جانب مسؤولى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ومن المقرر أن يعود فينجادا إلى القاهرة عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك لممارسة مهام عمله.

وأجبرت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا المدرب البرتغالي على عودته بعد عيد الفطر المبارك.

كان اتحاد الكرة قرر تفعيل عقد البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد بداية من أول مايو المقبل، بعد اعتماد العقد فى الاجتماع الأخير للجبلاية.

واتفقت اللجنة الثلاثية مع المدرب البرتغالى على أن يكون مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد حال موافقة الطرفين دون أن يتضمن العقد أى شروط جزائية.