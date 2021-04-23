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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ 1500 مواطناُ "خلال يومين" ببني سويف

الكشف وتوفير العلاج لـ 1500 مواطن في بني سويف

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة، وتستهدف توصيل الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية سنور مركز بني سويف  على يومي الأربعاء والخميس الماضيين "مكونة من 10 عيادات فى  9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ، الأسنان، النساء، الرمد، الأسنان، الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة.

وتم الكشف على 1505مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم  105، معمل طفيليات 20 ،حالات  الأشعة 28، استصدار 5 قرارات نفقة دولة ، تحويل 21 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 44 حالة .

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وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد  106 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا ، السعار ،أنفلونزا الطيور ،الطفيليات المعوية والبلهارسيا )، الأمراض غير المعدية (الضغط،السكروالسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

من جهته أكد وكيل الوزارة أكد أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية ومسئول الإمداد الطبي،طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل. 

 

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