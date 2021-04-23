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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. السودان يهدد بمقاضاة إثيوبيا والشركة المنفذة لسد النهضة

سد النهضة (أرشيفية)
سد النهضة (أرشيفية)

هدد وزير الري السوداني، ياسر عباس، اليوم الجمعة، بأن السودان سيلجأ إلى مقاضاة الحكومة الإثيوبية والشركة المشغلة لسد النهضة، إذا قامت أديس أبابا بملء المرحلة الثانية من السد دون اتفاق.

وقال عباس في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر”، إن “إثيوبيا رفضت مقترح الوساطة الرباعية فيما وافقت مصر”، مشيرًا إلى أن أديس أبابا تراوغ في الوصول لاتفاق لتجعل ملء السد أمرا واقعا.

وأضاف: “نحن نستغرب موقف اثيوبيا بشأن تبادل المعلومات من غير توقيع اتفاق فى حين اشتراطهم لذلك فى خطاب رسمى لوزير الرى الاثيوبى بتاريخ 8 ديسمبر 2020”.

وتابع: “الملء الاول لسد النهضة فى يوليو الماضى دون اتفاق أو حتى اخطار كانت خطوة مفاجئة جعلتنا نشك في النوايا الاثيوبية”.

وأردف: “احتطنا فنياً بتخزين كمية من المياه  في خزان الرصيرص لري المشاريع ومياه الشرب في حال كانت المياه الواردة من سد النهضة قليلة. كما أنه لن يتم تفريغ خزان جبل الأولياء تماما لأول مرة منذ 100 عام”.

وهدد وزير الري السوداني بأنه “في حال تم الملء للعام الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني لدينا فرق قانونية سودانية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية لتقديم دعاوي قضائية ضد الشركة الايطالية المنفذة وضد الحكومة الاثيوبية”.

وزاد: “باعتبار إنه لم يتم دراسة الآثار البيئية والآثار الاجتماعية والمخاطر لسد النهضة، ويتم دراسة الخيارات المختلفة من بينها محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الانسان ومحكمة الكوميسا”.

وأكد عباس أن السودان سيعمل في الجانب الدبلوماسي والسياسي على حشد الرأي العام العالمي والإقليمي لضرورة مواصلة التفاوض الجاد للتوصل لإتفاق قانونى ملزم.

 

وزير الري السوداني السودان اثيوبيا الحكومة الإثيوبية سد النهضة اتفاق الري مصر

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