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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات مفخخة باتجاه السعودية

صدى البلد

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الجمعة، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ثلاث طائرات مسيرة مفخخة، تجاه مدينة جازان، وطائرة أخرى تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

ووصفت الخارجية البحرينية في بيان، هذا العمل بالعدائي والممنهج، الذي يستهدف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، وينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأشاد البيان بـ يقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير هذه الطائرات، مؤكدًا وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وشدد البيان على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الارهابية الآثمة التي تهدد الأمن والاستقرار الاقليمي.

طائرات مسيرة خميس مشيط جازان السعودية الخارجية البحرينية ايران ميليشيا الحوثى طائرات مسيرة مفخخة

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