تحيي ذكرى العاشر من رمضان.. هاشتاج القدس تنتفض يتصدر تويتر

ساند عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر الانتفاضة الفلسطينية بالقدس ضد الاحتلال الصهيوني الذي يمعنهم من دخول المسجد الأقصي.

وتصدر هاشتاج #القدس_تنتفض قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت أبرز التعليقات "‏بحق هذه الأيام المباركة ويوم الجمعة انصر أهل فلسطين على أعداءهم ‎#القدس_تنتفض" و"‏القدس تحيي العاشر من رمضان مقاومة وصمودا كأنها حرب! ‎#القدس_تنتفض".

وقال آخرون: "‏‎#شاهد .. بالتكبيرات وأمام أعين شرطة الاحتلال.. الأهالي يتمكنون من دخول المسجد الأقصى من باب حطة #القدس_تنتفض #القدس " و "‏‎#القدس_تنتفض يا رب كن معهم".

وأدان البرلمان العربي واستنكر بشدة ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وحشية على الفلسطينيين في أحياء القدس الشريف، والتي أسفرت عن مئات الجرحي، فضلا عن تحريض المستوطنين والجماعات اليمنية المتطرفة على قتلهم والاعتداء على ممتلكاتهم.

وحمل البرلمان العربيّ قوات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه المواجهات الخطيرة وماسينتج عنها من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة برمتها ،داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره ووقف هذه الاعتداءات وعدم الصمت حيال تلك الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة المقدسيين الذين يتعرضون لأبشع عملية طرد وتهجير قسرية من مدينتهم.

وشدد البرلمان العربي على أن القدس الشرقية ستظل عاصمة دولة فلسطين وخط أحمر.

وقال البرلمان العربي، إن قوات الاحتلال تسعى لمنع مشاركة المواطنين الفلسطينيين في القدس في العملية الانتخابية وهذا يمثل اعتداء واضح وصريح على كل التشريعات والمواثيق الدولية وبنود الاتفاقيات التي أقرت بحق كل المدن الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس الشريف.