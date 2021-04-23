عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحيي ذكرى العاشر من رمضان.. هاشتاج القدس تنتفض يتصدر تويتر

صدى البلد

ساند عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر الانتفاضة الفلسطينية بالقدس ضد الاحتلال الصهيوني الذي يمعنهم من دخول المسجد الأقصي.

وتصدر هاشتاج #القدس_تنتفض قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت أبرز التعليقات "‏بحق هذه الأيام المباركة ويوم الجمعة انصر أهل فلسطين على أعداءهم  ‎#القدس_تنتفض" و"‏القدس تحيي العاشر من رمضان مقاومة وصمودا كأنها حرب! ‎#القدس_تنتفض".

وقال آخرون: "‏‎#شاهد .. بالتكبيرات وأمام أعين شرطة الاحتلال.. الأهالي يتمكنون من دخول المسجد الأقصى من باب حطة #القدس_تنتفض #القدس " و "‏‎#القدس_تنتفض يا رب كن معهم". 

وأدان البرلمان العربي واستنكر بشدة ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وحشية على الفلسطينيين في أحياء القدس الشريف، والتي أسفرت عن مئات الجرحي، فضلا عن تحريض المستوطنين والجماعات اليمنية المتطرفة على قتلهم والاعتداء على ممتلكاتهم.

وحمل البرلمان العربيّ قوات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه المواجهات الخطيرة وماسينتج عنها من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة برمتها ،داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره ووقف هذه الاعتداءات وعدم الصمت حيال تلك الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة المقدسيين الذين يتعرضون لأبشع عملية طرد وتهجير قسرية من مدينتهم.
وشدد البرلمان العربي على أن القدس الشرقية ستظل  عاصمة دولة فلسطين وخط أحمر.

وقال البرلمان العربي، إن قوات الاحتلال تسعى لمنع مشاركة المواطنين الفلسطينيين في القدس في العملية الانتخابية وهذا يمثل اعتداء واضح وصريح على كل التشريعات والمواثيق الدولية وبنود الاتفاقيات التي أقرت بحق كل المدن الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس الشريف.

البرلمان العربي المجتمع الدولي الاحتلال الاسرائيلي دولة فلسطين الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى القدس الشرقية قوات الاحتلال القدس الشريف

ترشيحاتنا

كفاية مبارتين.. الزمالك يستعجل رد الجبلاية علي استئناف عقوبة إمام عاشور ولاعبي الشباب

تعرف على ضحية رامز جلال اليوم

خطيب المسجد الحرام يحذر من يتلاعب بأحكام الشريعة على طريقة بني إسرائيل

بطل علي السكة الحديد.. سائق قطار ينقذ الركاب من الموت عقب سقوط كابل كهرباء علي القضبان

خلوني ساكت.. فرج عامر يسخر من "الشناوي" بعد هدف حسام حسن في شباك الأهلي

بسبب الخنفساء.. فولكس فاجن تدرس مقاضاة جريت وول الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

تزامنا مع زيادة أسعار البنزين...حبس وغرامة 100 ألف جنيه لقائدي السيارات في هذه الحالة

بيان عاجل من لبنان بشأن حظر دخول منتجاته الزراعية إلى السعودية

جالاتا سراي التركي يطلب ضم "قفشة" مقابل 1.5 مليون يورو

عاجل.. السودان يهدد بمقاضاة إثيوبيا والشركة المنفذة لسد النهضة

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ