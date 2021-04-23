خلوني ساكت.. فرج عامر يسخر من "الشناوي" بعد هدف حسام حسن في شباك الأهلي

وصف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، هدف حسام حسن لاعب الفريق الأول في شباك النادي الأهلي بأغنية “خلوني ساكت”.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “هدف حسام حسن في مرمى حارس إفريقيا الأول محمد الشناوي بيفكرني بأغنية أحمد شيبة (خلوني ساكت)”.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه على مضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأهلى والسلام، ضمن مؤجلات الأسبوع الحادى عشر من مسابقة الدورى المصرى.



وبادر سموحه بالتسجيل فى الدقيقة 12 من المباراة من تمريرة عرضية هيأها أحمد عبد القادر لمحمود حليمو القادم من الخلف وسددها حليمو بقوة داخل مرمى الشناوى، معلنا عن تقدم سموحه.



وفى الدقيقة 32 تعادل حسين الشحات للأهلى من تمريرة بينية أرسلها له عمرو السولية، استقبلها الشحات ووضعها على يمين الهانى سليمان، لينتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين.



وفى الشوط الثانى تبادل الفريقان الهجمات فى محاولة للفوز بنقاط المباراة وأضاع لاعبو الفريقين جملة من الأهاف، وفى الوقت الضائع يتمكن القناص حسام حسن من تسجيل هدف الفوز لسموحه، بعدما وصلت له الكرة من هجمة مرتدة ليضعها بمهارة عالية فى مرمى الأهلى، مستغلا تقدم الشناوى.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 27 نقطة ويقفز إلى المركز الخامس فى جدول ترتيب مسابقة الدورى.