مميزات من البنك العربى الأفريقى لإدارة الثروات.. خدمات
تهدف إدارة الثروات في البنك العربي الافريقي الدولي الى تنمية وإدارة استثمارات عملائها المتميزين ومن هذا المنطلق تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات المتكاملة وطرق استثمارية متنوعة لإمكانية للاختيار منها مع وضع انسب الحلول الاستثمارية التي تتوافق مع طموحات العملاء المالية والمخاطر المقبولة لديهم.
يتمتع عملاء إدارة الثروات بمزايا عديدة منها:
- قاعات انتظار فخمة
- خدمات الاستشارات المالية والخدمات المصرفية السريعة
- حدود سحب خاصة لبطاقات الخصم من ماكينات الصراف الآلي
- دفاتر شيكات وكشوف حسابات ذات تصميم مميز
- تعريفة رسوم مميزة وأسعار فائدة خاصة على الودائع
- خدمات المساعد الشخصي حول العالم
- عضوية خاصة في برنامج Priority Pass تتيح استخدام صالات انتظار فخمة في جميع مطارات العالم
- إمكانية فتح حسابات عابرة للحدود في فروع البنك الإقليمية
- سهولة إجراء المعاملات عبر البريد الإلكتروني والفاكس والهاتف
- خدمة عملاء خاصة متميزة والاولوية في تلقي خدمات مركز الاتصال
- خدمات استلام وتوصيل النقدية
- خدمات حسابات الشركات بتعريفة تفضيلية
- بطاقة فيزا الائتمانية البلاتينية الحصرية
- محافظ استثمارية تتلاءم مع نوعية المخاطر المقبولة لدى العميل
- الاستفادة من خدمات التمويل العقاري والوساطة المالية وإدارة الأصول التي يقدمها البنك عبر الشركات التابعة له