مميزات من البنك العربى الأفريقى لإدارة الثروات.. خدمات

تهدف إدارة الثروات في البنك العربي الافريقي الدولي الى تنمية وإدارة استثمارات عملائها المتميزين ومن هذا المنطلق تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات المتكاملة وطرق استثمارية متنوعة لإمكانية للاختيار منها مع وضع انسب الحلول الاستثمارية التي تتوافق مع طموحات العملاء المالية والمخاطر المقبولة لديهم.

يتمتع عملاء إدارة الثروات بمزايا عديدة منها: