قائمة من 14 لاعبا.. ترشيح "قفشة" للمشاركة في الأولمبياد مع المنتخب

أكد عبد الرحمن إسماعيل وكيل أعمال محمد مجدى أفشة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن أفشة ضمن المرشحين للإنضمام للمنتخب الأوليمبى في أوليمبياد طوكيو.



وقال عبد الرحمن إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "المنتخب الاوليمبى لم يخطرنا بشكل رسمي برغبته في ضم أفشة لأوليمبياد طوكيو ، ولكن شوقى غريب المدير الفني للمنتخب تحدث معنا وأبلغنا أن أفشة ضمن قائمة الـ 14".



ويضيف عبد الرحمن إسماعيل: "نأمل أن يكون أفشة ضمن القائمة النهائية للمنتخب الاوليمبى فهو محفل عالمى يليق بإمكانيات نجم الأهلى الموهوب".

