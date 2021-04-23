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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي أبو جريشة : باهر المحمدي لم يوقع للأهلي.. والخطيب طالب اللاعبين باللعب للإسماعيلى

باهر المحمدي
باهر المحمدي

أكد على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، أن شائعات توقيع باهر المحمدى للنادى الأهلى من شأنها أن تهز استقرار الدراويش، وقال أبو جريشة في مداخلة هاتفية لبرنامج “النجوم في رمضان”، مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضي محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة": "توقيع باهر المحمدى للأهلى ليس صحيحا، ومينفعش في الظروف الصعبة يتم الحديث عن انتقال لاعب مهم للأهلى، هذه شائعات هدفها هز استقرار الفريق".


ويضيف على أبو جريشة: "باهر المحمدى اقترب من العودة للمشاركة مع الإسماعيلى بعد تعافيه من الإصابة، والفريق مركز في معسكره المغلق بالاسماعيلى ولا نفكر في انتقالات اللاعبين حالياً".


وأكمل رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلى: "نمر بفترة صعبة والجمهور يساندنا للخروج منها وعانينا من الإصابات الكثيرة ولكن اللاعبين في مرحلة التعافي والعودة للفريق، وفترة التوقف أفادت الدراويش".


وأضاف على أبو جريشة: "ذهبت للأهلى والزمالك للتعاقد مع اللاعبين والناديين رحبوا ولكن رغبة اللاعبين كانت الفيصل في ذلك لدرجة أن محمود الخطيب رئيس الأهلى طالب لاعبيه بالانضمام للإسماعيلى الضلع الثالث في الكرة المصرية وأهم رافد لمنتخب مصر في سنوات طويلة ومنهم أحمد حجازي وعمرو السولية وباهر المحمدى وعبد الله السعيد وأحمد فتحى كانوا في الأساس أشبال في الإسماعيلي".


ويتابع: "عندما توليت مسؤولية اللجنة الفنية وجدت كل اللاعبين في وادى لدرجة أن بعضهم يتعالج في مصر بعيداً عن النادى".


وأكمل: "الدولة تساعدنا ووزير الرياضة يدعمنا و بذلنا مجهود كبير لحل كل المشكلات، ولمست تحسن الحالة النفسية للاعبين وذهبت لهم في معسكر الإسكندرية وتناولت معهم السحور".

على أبو جريشة باهر المحمدي الأهلى الاسماعيلي أحمد حجازي

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