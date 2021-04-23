مران الزمالك .. لاعبو الفريق يؤدون وحدة تدريبية من لمسة واحدة

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفقرة تدريبية خاصة على هامش مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وحدة تدريبية من لمسة واحدة خلال مران اليوم الجمعة.

وأشرف الثنائي أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد على تدريب اللاعبين، وركز ثنائي الجهاز الفني خلال المران على اللعب من لمسة واحدة مع تحرك اللاعبين بدون كرة.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع جهازه المعاون خلال مران اليوم.

وشهدت الجلسة مناقشة سريعة بين المدير الفني وجهازه المعاون عن برنامج الفريق في تدريبات اليوم حتى مواجهة البنك الأهلي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية تحت إشراف أحمد عصمت مدرب الأحمال.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.

