حياة كريمة تفاجئ عم إمام بإيجار 6 أشهر وبضاعة للمحل

تناول برنامج “حياة كريمة”، المذاع على قناة " دي إم سي"، اليوم الجمعة قصة “عم إمام” بـ محافظة الإسكندرية.

وقال “عم إمام” لأسرة البرنامج، إنه تخرج من بكالوريوس التجارة عام 84، ولديه 3 أولاد الثانوية العامة والإعدادية والمرحلة الابتدائية، مضيفا: "أولادي بياخدوا دروس في مواد وبذاكر ليهم الباقي".

وتابع عم إمام: "مشكلتي من أول الجواز وأنا بقعد في شقة إيجار وبتنقل من شقة لأخرى، وفتحت دكان مخللات لكن مع المصاريف الكثير مبقاش يكسب وخسر ومبقاش فيه بضاعة".

ولفت إمام إلى أنه يعاني من مشاكل فى قديمه ويستخدم عكاز.

وفاجأت أسرة برنامج حياة كريمة “عم إمام” بدفع إيجار الشقة لمدة 6 أشهر، وملئ المحل الخاص به بالسلع.

ويركز البرنامج على مساعدة المواطنين الذين يحتاجون إلى بدء مشاريع خاصة تؤمن لهم الحياة الكريمة، وتجعلهم فاعلين ومنتجين في المجتمع، حيث يقدم البرنامج الدعم لهؤلاء من خلال توفير كل احتياجاتهم للنهوض بمستواهم المادي والمعيشي.

https://fb.watch/52FBR-yVw3/