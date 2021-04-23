السيطرة على حريق في مخزن كرتون بـ شبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق شب في مخزن كرتون بمنطقة القطاوي في شبرا الخيمة دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بندب المعمل الجنائي لكشف سبب الحريق وبيان ملابساته وطلب تحريات المباحث.

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تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا باندلاع حريق بمخزن كرتون بشارع جمال عبدالعظيم بجوار المقلب الوسيط.

انتقل اللواء عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية رفقة سيارات الإطفاء وجرى السيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية.

من ناحية أخرى، أمرت النيابة بندب المعمل الجنائى لفحص الحريق الذى اندلع بمصنع للمراتب باحدى قرى مركز قليوب بمحافظة القليوبية لمعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع مراتب بقرية بلقس دائرة مركز ومدينة قليوب دون إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.