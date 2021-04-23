أسبوع وأسبوع.. حقوق حلوان تعدل الجداول الدراسية

أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان، تعديل الجداول الدراسية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021 والذي يقام وسط إتخاذ الجامعة العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وصرح الدكتور سلامة عبد التواب وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، لـ "صدي البلد" أنه تقرر أن تكون الدراسة اسبوع بالحضور الفعلي المباشر فى الكلية والاسبوع الذي يليه يكون بنظام التعليم الهجين (التعليم عن بعد).

وأضاف أن الكلية قد قامت بتقسيم الطلاب على مجموعات صغيرة اعتمادا على الترتيب الهجائي حتي لا يحدث أى تكدس أو زحام فى المدرجات وقاعات المحاضرات وداخل الكلية و أن الكلية حريصة على الالتزام بجميع الإجراء الاحترازية .



وتناشد الكلية طلابها الى ضرورة الالتزام فى الحضور فى المجموعات الدراسية الخاصة بيهم وعدم مخالفتها حتي لا يحدث تكدس أو زحام فى الكلية كما نبهت على الالتزام بارتداء الكمامة أثناء فترة تواجد الطالب بالكلية أو الجامعة أو المدرج.



ويأتى هذا فى إطار خطة الكلية والجامعة للحد من الكثافات الطلابية داخل الجامعة والكلية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، كما شددت الكلية على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية من ارتداء الكمامة وعدم خلعها والبعد عن التجمعات.

وتراعى جامعة حلوان تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال الفصل الدراسي الثاني، كما تم تطبيقها طوال العام الدراسى من حيث توفير مقياس حرارة على بوابات الحرم الجامعي، إضافة إلى حظر دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات الطبية، وكذلك تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي داخل قاعات الامتحانات.



وكان المجلس الأعلى للجامعات، أصدر تعليمات بشأن سير الدراسة بالترم الثاني حيث أعلن عن الالتزام الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.



جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.