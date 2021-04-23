إسلام ابراهيم يضرب رامز جلال ويصرخ داخل الكبسولة.. فيديو

وقع الفنان إسلام إبراهيم ضحية لـ برنامج “رامز عقله طار” تقديم رامز جلال فى حلقة اليوم الجمعة عبر قناة “إم بي سي مصر”.

وظهر الخوف والرعب على إسلام إبراهيم خلال تواجده في كبسولة الهوب دروب، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز جلال في المقلب.

وبدأ رامز جلال في رش المياه والروائح الكريهة وضرب إسلام إبراهيم داخل كبسولة الهواء.

وانفعل إسلام إبراهيم، على رامز جلال قائلا: "أنا تعبان وما تقومش من على الكرسى".

وواصل إسلام إبراهيم انفعاله وشتم رامز جلال.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.