إسلام إبراهيم ينفعل في رامز عقله طار ويرفض استكمال اللعب.. فيديو

وقع الفنان إسلام إبراهيم ضحية برنامج “رامز عقله طار” تقديم رامز جلال عبر قناة “إم بي سي مصر”.

ولعب الفنان إسلام إبراهيم عدد من الألعاب داخل المدينة الترفيهية، منها “فايت كلر”،واختبأ رامز جلال، وقام بضربه بالبندقية.

وانفعل اسلام ابراهيم ورفض استكمال اللعبة، وعقب بلفظ خارج.

وظهر الخوف والرعب على إسلام إبراهيم خلال تواجده في كبسولة الهوب دروب، وهي إحدى الألعاب التى يستخدمها رامز جلال في المقلب.

وبدأ رامز جلال في رش المياه والروائح الكريهة وضرب إسلام إبراهيم داخل كبسولة الهواء.

وانفعل إسلام ابراهيم على رامز جلال قائلا:" أنا تعبان وما تقومش من على الكرسى".

وواصل إسلام ابراهيم انفعاله وقام بشتم رامز جلال.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.