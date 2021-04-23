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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهالي عزبة غطاس بالمنيا يودعون جثامين 4 طلاب ضحايا انفجار أسطوانة بوتاجاز

صلاة التجنيز للشباب
صلاة التجنيز للشباب بالعدوة

ودع أهالي عزبة غطاس التابعة لقرية عطف حيدر بمركز العدوة شمال المنيا جثامين 4 طلاب من أسرة واحدة بالقرية، لقوا مصرعهم متأثر بحروق، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز بمسكنهم بحارة الروم في القاهرة.

وحرص أهالي القرية على استقبال جثامين الطلاب الأربعة، وأداء صلاة الجنازة بكنيسة ماري جرجس بالعزبة بحضور القس اخنوخ عوض حنا والشمامسة وعدد من المواطنين، عقب ذلك تم دفن الجثامين بمقابر الأسرة بجوار القرية.

قال حنا صبحي عبدالمسيح، خال أحد الضحايا، إن الطلاب الأربعة لقوا مصرعهم، أثناء تواجدهم بمسكنهم بحارة الروم بالقاهرة، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز.

وأكد "حنا" أن الطلاب يدرسون بمدرسة العدوة الثانوية الزراعية، وسافروا للقاهرة للعمل بدير الراهبات.

وفي سياق متصل أصدر الأنبا أغاثون أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس بيانا، يوضح خلاله، تفاصيل وفاة 4 أشخاص من شباب عزبة "أبو غطاس"، بمركز العدوة  في نطاق الإيبارشية، والذين تعرضوا لحريق مبني كانوا مقيمين به ويتبع دير "الأمير تادرس للراهبات" بحارة الروم.

 

انفجار المنيا جنازة كنيسة مركز العدوة

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