شمس الكويتية: أمال ماهر أكتر صوت بيعجبني في مصر

عبرت الفنانة شمس الكويتية، عن عميق حبها وتقديرها للمطربة أمال ماهر، قائلة: "أمال ماهر أكتر صوت بيعجبني في مصر".



وأضافت شمس، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "من زمان بقول إن صوت أمال ماهر أكتر صوت بيعجبني في مصر، وبسمع غيرها في مصر لكن مش بستنى الجديد منهم زي أمال ماهر".

وحول رأيها في الفنان تامر حسني، أوضحت: "بحترم كل الناس، لكن قلت إن في ظاهرة جديدة إن الفنانين الرجال يغنون بطبقات نسائية، وأصبحت أسمع محمد ثروت ومحمد الحلو وهاني شاكر، ولما بسمعهم بقول إني بسمع راجل أو دكر، لكن من سنين في موضة الربع صوت أو نصف صوت في الغناء، وتامر بيغني بطريقة أنثوية وعمرو دياب يغني بربع صوت في الأغاني الأخيرة، وأنا مش بحب الترددات دي، وأحب أسمع الرجل رجلا في الغناء".

فيما شنت الفنانة شمس الكويتية، حملة نقد لازع ضد بعض المغنيين على الساحة العربية وفي مقدمتهم المطرب الكبير عمرو دياب، موكدة أن عمرو دياب يغني بطبقة صوت خلال الفترة الأخيرة غير مقبولة منه.

وأضافت شمس، أنا أحترم كل الناس وفي ظاهرة جديدة للفنانين الرجال يغنون بطبقات نسائية، مضيفة: هذا الأمر أرفضه ولا أحبه، ونريد عودة زمن الفن الجميل.

وتابعت شمس، أنه حتى المطرب الكبير عمرو دياب يغني بنصف صوت بالطبقة النسائية، وهذا الأمر واضح للجميع في آخر اعماله الغنائية، لافتة إلى أن هذا الأمر علمي وليس مجرد حديث دون أساس علمي.

