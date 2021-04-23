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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. الدبيبة يقيل جميع وكلاء وزارات حكومة الوفاق

رئيس الوزراء الليبي
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة قرارا اليوم الجمعة بشأن وكلاء الحكومات السابقة.

وبحسب موقع "الساعة 24" الإخباري، نص قرار الدبيبة رقم 43 لسنة 2021، على إعفاء جميع وكلاء الوزارات المكلفين من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أو أي حكومة أخرى سابقة من مهامهم.

وأعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش من روما، اليوم الجمعة، أن ليبيا بدأت حوارا مع تركيا، لكنها مصممة على انسحابها من البلاد.

وخلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، في قصر "مونتي تشيتوريو" في روما، أضافت المنقوش أن "حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا، وقد لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات".

وشددت المنقوش، على أن ليبيا حازمة في الوقت نفسه في نواياها، وتطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية"، مؤكدة أن "الأمر يشكل أولوية بالنسبة لليبيا، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية"، وفق ما نقلت عنها وكالة "آكي" الإيطالية.

وأكدت المنقوش "أننا ندرك أن المسألة لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، لكننا واثقون استنادا للاستعداد الذي لاحظناه".

وكانت المنقوش التقت نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو، الذي أكد أن "إعادة فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة من ليبيا هو أولوية بالنسبة لبلاده".

بدوره أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، أن تعزيز التعاون المدني والعسكري مع ليبيا يعد أولوية استراتيجية بالنسبة إلى إيطاليا، وذلك خلال لقائه وزيرة خارجية ليبيا.

ووصلت الوزيرة الليبية أمس إلى إيطاليا في زيارة تستغرق يومين هي الأولى لها لدولة أوروبية.

الدبيبة ليبيا حكومة الوفاق تركيا المرتزقة

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