الأهلي يهزم الزهور.. ويصعد لـ نهائي كأس مصر لرجال اليد

تأهل الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني طارق محروس، إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 - 2021، عقب تغلبه على نظيره الزهور والذي يقوده فنيًا وائل عبد العاطي بنتيجة 33 - 32.

انتهى الشوط الأول بتقدم "المارد الأحمر" بنتيجة 20 - 15، قبل أن يحافظ على تفوقه خلال أحداث الشوط الثاني.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وينتظر "الشياطين الحمر" الفائز من المواجهة التي تجمع بين الزمالك ونظيره هليوبوليس والتي تنطلق بعد قليل.

الجدير بالذكر، أن الزمالك قد توج منذ أيام بلقب بطولة دوري المحترفين عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 18 - 17، في المباراة الفاصلة التي أقيمت مساء الإثنين الماضي على صالة الدكتور حسن مصطفى أيضًا.