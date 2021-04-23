مسلسل أحسن أب الحلقة 11.. علي ربيع يفوز في المسابقة الرياضية

شهد مسلسل أحسن أب الحلقة 11، تطورا جديدا في الأحداث، إذ فاز علي ربيع، في مسابقة الألعاب الرياضية ضمن مسابقة أحسن أب، التي أعلنت عنها إحدى القنوات الفضائية وقرر علي ربيع أن يشارك فيها أملا فى الفوز بها لمكسب مادي.

وتطرق مسلسل أحسن أب الحلقة 11، إلى عماد رشاد صاحب القناة والمسؤول عن المسابقة إلى توجيه الشكر لعلي ربيع بعد فوزة وابنه في المسابقة الرياضية.

وكان شهد مسلسل أحسن أب الحلقة 10، تطورات جديدة في الأحداث، حيث خسر علي ربيع في مسابقة الثقافة والأسئلة السريعة.

كما شهد مسلسل أحسن أب الحلقة 10 قيام الطبيب “معتز التوني” بالكشف على المشاركين في المسابقة بسبب انتشار القمل بينهم، خاصة أن الاتهامات اتجهت لـ على ربيع وابنه.

على ربيع

وتطرق مسلسل أحسن أب الحلقة 10 إلى أن علي ربيع وابنه ليسا السبب فى انتشار القمل، كما ردد البعض، وتنتهى الحلقة بتوجيه مدير القناة صاحبة المسابقة “عماد رشاد” الشكر للمتسابقين الذين يبذلون مجهودا كبيرا من أجل الفوز بالمسابقة.

وينافس علي ربيع في رمضان بمسلسل أحسن أب، حيث يعد أحد الأعمال الكوميدية القليلة التي تعرض هذا العام في رمضان ويحتوي على 15 حلقة.

على ربيع

ويأمل علي ربيع أن يحقق مسلسله الجديد نجاحا كبيرا خاصة أنه يخوض لأول مرة هذه التجربة الخاصة بـ 15 حلقة ويظهر فيه بشكل مختلف عن الأعمال التي قدمها من قبل.

وينافس الفنان على ربيع فى رمضان بمسلسل أحسن أب، حيث يعد أحد الأعمال الكوميدية القليلة التى تعرض هذا العام فى رمضان ويحتوى على 15 حلقة، ويأمل على ربيع أن يحقق مسلسله الجديد نجاحا كبيرا خاصة أنه يخوض لأول مرة هذه التجربة الخاصة بـ 15 حلقة ويظهر فيه بشكل مختلف عن الأعمال التى قدمها من قبل.

قصة مسلسل أحسن أب

مسلسل أحسن أب تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول أحد الأباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهما معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب والعمل يلقى الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الآخر فى حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل فى السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.

أبطال مسلسل أحسن أب

مسلسل أحسن أب يشارك فى بطولته بجانب على ربيع كل من كارولين عزمي وسامى مغاورى ومن تأليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.