عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هدم ومجازر..مسيرات حاشدة في وجه تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

صدى البلد

نظم عشرات المواطنين مظاهرة ضد الاستيطان، وأطلقوا نداء طالبوا فيه بانقاذ الحي الواقع شمال المدينة المقدسة .


ودعا المشاركون العالم للتدخل من أجل انقاذ المنازل المهددة بالاخلاء التي يتجاوز عدد سكانها 500 مقدسي.


ورفع المشاركون لافتات دعت لإنقاذ الحي من عمليات الاستهداف الاسرائيلي المتواصلة.


وتاتي المسيرة رغم اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال المتواصلة بحق ابناء شعبنا الفلسطيني في الحي، والتي كان آخرها الاعتداء على ممتلكات المواطنين واصابة امرأة بجروح.


وتخطط حكومة الاحتلال لارتكاب مجزرة بحق حي البستان الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، من خلال تنفيذ عمليات هدم من شأنها أن تطال عشرات المنازل، وتوسيع مشاريع الاستيطان في حي الشيخ جراح، بهدف تطويق البلدة القديمة، واختراق الأحياء الفلسطينية بالبناء الاستيطاني.

ترشيحاتنا

150 مليون يورو شرطا جزائيا| تفاصيل الكشف عن عقود بطولة دوري السوبر الأوروبي

انسحاب القوات التركية من ليبيا.. أول خلافات حكومة الدبيبة مع مجلس الدولة

الرئيس السيسي: مستعدون لمعاونة ليبيا كأشقاء وامتلاكنا بُعدا استراتيجيا على الاتجاه الغربي

إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية

ترتكب جرائم حرب.. بيان كويتي عاجل بشأن إسرائيل

لتطوير العلاقات الثنائية| السفير المصري في بوجمبورا يلتقي وزير الدفاع البوروندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

الرئيس السيسي: سترون مصر أخرى عند افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة

مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

مليون جنيه مكافأة لمن يعثر على عبد الرحمن.. تفاصيل

دار الإفتاء: من أكل بعد الفجر ظانا عدم طلوعه صومه صحيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ