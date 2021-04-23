إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، مشيرة إلى أن 3 صواريخ أطلقت من القطاح نحو أشكول، سقطت 2 منها في مناطق مفتوحة، بينما تم اعتراض الأخير.

وذكرت وكالة "سما" الفلسطينية، أن سكان مستوطنة أشكول أفادوا بسماع دوي انفجار قوي بعد إطلاق صفارات الإنذار في غزة.

فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في كيسوفيم، مشيرا الى أن التفاصيل قيد التحقيق.

وأكدت التقارير أن 3 قذائف صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة، حيث جرى إعتراض وإسقاط إحدى القذائف على يد منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية، إلا أن أن القذيفة الثالثة سقطت في منطقة مفتوحة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الهلال الاحمر الفلسطيني إصابة 6 فلسطينيين خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة بالقدس.