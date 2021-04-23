المصري المصنف الأول أفريقيًا لـ الشطرنج يطالب بدخول اللعبة لـ المدارس.. خاص

انطلقت بطولة فيرست مول فورسيزون الدولية للشطرنج بمشاركة المصنف الأول في قارة أفريقيا ، المصري ، الدكتور باسم سمير أمين والمصنف الـ39 عالميا.

بطولة فيرست الدولية لـ الشطرنج تقام في الفترة من 23 ابريل حتى 1 مايو 2021 المقبل ‎و يتم تنظيم البطولة تحت رعاية وإشراف الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة دكتور هشام الجندي مشاركة مع ادارة الفيرست مول الجيزة بمشاركة اكثر من 50 لاعبا دوليا محترفا في تنافس هو الأول من نوعه.

ومن جانبه أعرب باسم أمين، في حديث خاص لـ صدى البلد على هامش فعاليات الافتتاح عن سعادته بتنظيم البطولة في مصر متمنيا أن تدخل رياضة الشطرنج في المدارس لأنها تساعد الطفل والنشء في بناء الشخصية والاتزان في اتخاذ القرارات.

وأعلن عن استعداده التام في دعم الاتحاد المصري بوضع خطة وتعليم النشء قوانين اللعبة لنشرها في المدارس وعرضها على وزارة الرياضة لمناقشتها مع وزارة التربية والتعليم.

وفي سياق آخر أكد الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، أن البطولة تساعد في تقدم اللاعبين المشاركين في التصنيف العالمي، حيث إن جميع المشاركين مصنفون "الأساتذة".

البطولة تسهم في خطة انتشار لعبة الشطرنج في مصر والتي تمتلك عناصر مميزة من اللاعبين فيها الى جانب ثقة الاتحادات الدولية في استضافة مصر للأحداث القارية والدولية.

‎تقام بطولة فيرست مول فورسيزون الدولية للشطرنج، 9 ايام متواصلة يحدد من خلالها الفائزين بالمراكز العشر الأولى للبطولة مع تقديم جوائز مالية قيمة مقدمة من ادارة الفيرست مول ، تصل إلى 60 ألف جنيه.

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وتأتى اهمية الحدث الدولي في ظل تواجد لاعبين محترفين للعبة بمشاركة المصنف الأول أفريقيا وبطل البحر الاوسط و اخرين من اللاعبين المصنيفين دوليا، ويمكن لمحبي ومتابعي اللعبة الحضور ومشاهدة المباريات بشكل يومي بدءا من الساعة العاشرة مساء.

‏‎وتستعد الجهة المنظمة للحدث الدولي استقبال مزيد من الأحداث و المسابقات الدولية و ذلك في ظل رؤية واهتمام الدولة باستقبال و تنظيم الأحداث العالمية و أيضا بتنشيط السياحة الرياضية.