150 مليون يورو شرطا جزائيا| تفاصيل الكشف عن عقود بطولة دوري السوبر الأوروبي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن بعض البنود في العقود المُوقعة من الفرق التي أعلنت مشاركتها في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وبحسب مجلة “ دير شبيجل” الألمانية، فإن الفرق المنسحبة ستكون ملزمة بدفع مبلغ 150 مليون يورو لباقي الفرق، بحسب العقد الذي وقعوا عليه قبل الانضمام للمسابقة.



وذكرت المجلة أنه تم تخصيص نسبة 8% من عوائد البث التليفزيوني للبطولة، لباقي الفرق الصغرى خارج المسابقة في الدوريات الخمس الكبرى.

وأشارت المجلة أن بحسب العقد المبرم، كان مقررًا أن يحصل كل فريق من الفرق المؤسسة على مبلغ 700 مليون يورو إذا استمروا في البطولة، إضافة إلى 30 مليون يورو لكل من برشلونة وريال مدريد دونًا عن باقي الفرق في البطولة.

وأكدت المجلة أن برشلونة وريال مدريد وميلان ويوفنتوس قرروا الاستمرار في البطولة للحصول على قيمة الشرط الجزائي من الفرق المنسحبة.

وكان 12 فريقًا من كبار الفرق الأوروبية قد أعلنت مشاركتها في بطولة دوري السوبر الأوروبي، لكن فرق ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وارسنال وتوتنهام هوتسبير الإنجليزية، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وإنتر الإيطالي، أعلنوا انسحابهم من البطولة، فيما ظلت فرق ريال مدريد وبرشلونة وميلان ويوفنتوس نشطين في المسابقة.