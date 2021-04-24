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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. تحرك عاجل من وزير الداخلية بإحدى المحافظات

الكويت
الكويت

تفقد وزير الداخلية الكويتي، الشيخ ثامر العلي، في جولة  تفقدية في محافظة الجهراء، عددا من النقاط الأمنية؛ للوقوف على سير الإجراءات الأمنية في تطبيق الحظر الجزئي، وآلية التدقيق على تصريحات "عدم التعرض"، وإجراءات رجال الأمن تجاه المخالفين.
 

وفي سياق اخر؛ أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، عن تسجيل 1432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 264198 حالة منذ بداية الجائحة.


وأوضحت الصحة الكويتة في بيان لها أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1502 حالة.


وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1182 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 191417 حالة.

 

وأجرت الوزارة 9171 مسحة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المسحات في البلاد إلى 2265300.

وزير الداخلية الكويتي الحظر الجزئى جولة تفقدية الشيخ ثامر العلي الكويت نقاط أمنية

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