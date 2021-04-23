د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

أعادتنا شركة اعلام المصريين والمنتج تامر مرسي إلي لحظات فارقة في تاريخ مصر ،واوقات عصيبة مرت بها البلاد ،كادت ان تهز استقرارها وتعصف بمقدراتها وتحولها الي بحور من الفوضي وربما اختفاء للهوية المصرية المعروفة ،لولا تصدي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الشرطة والجيش في كافة المحافظات والمواقع في البلاد والتي شهدت حالات من الانفلات الامني عقب عزل الاخواني محمد مرسي بتفويض شعبي كبير لم يسبق له مثيل وبعد مطالبات بعزل جماعة الاخوان عن سدة الحكم .

وكانت لابد من توثيق هذه اللحظات بكل ما فيها من ألم وحزن لفقدان شهداء من رجال الشرطة والامن الوطني والجيش دفاعا عن تراب هذا الوطن وضد الإرهاب الاخواني الذي ليس له دين ولا وطن و لا يعرف معني الرحمة والانسانية ،فضلا عن اتخاذهم منطق القتل والتصفيات الجسدية ضد رجال الشرطة والجيش منهجا لهم ،ليس هذا فقط بل سعيهم الي الانتقام من المواطنين العاديين بوضع قنابل ومتفجرات في اماكن شتي وتفجيرها ،مثلما وجدناهم يفجرون مساجد في سيناء وغيرها من الاماكن ،بهدف عمل حالة من الزعر والخوف وعدم الاستقرار !

ومن أجل هذا فقد نجح مسلسل الاختيار 2 في جذب نسبة مشاهدة عالية وغير مسبوقة ،مثل مسلسل الاختيار في رمضان الماضي ،بسبب عدة عوامل منها المصداقية في التناول والعرض دون تلوين او تحيز باي حال من الاحوال ،فمثلا عندما شاهدنا حلقة فض اعتصام رابعة في مسلسل الاختيار 2 ،وجدنا تصوير واقعي للاحداث واظعار مدي تهديد الاخوان لسكان منطقة رابعة وتعذيب البعض منهم وحبسهم وممارسة ابشع السلوكيات هناك ،فضلل عن اتخاذهم مسجد رابعة نفسه لتجهيز المؤامرات وزجاجات المولتوف وتجميع الأسلحة لاستخدامها ضد الشرطة والجيش ،ورغم هذا اظهر المسلسل بجانب تضحيات وبسالة رجال الشرطة ،العنصر الخائن في صفوفهم والذين كانوا السبب في قتل واصابة عدد من زملاءهم من شهداء الشرطة وهذا يعني ان هناك اختراق اخواني حدث ايام حكم الخونة للبلاد ،والامر الاخر والذي تسبب في دموع الملايين الذين تابعوا حلقة مقتل المقدم بالامن الوطني الشهيد محمد مبروك وهو الشاهد في قضية التخابر الاخواني ،عندما تم رصد تحركاته وقتله بمساعد صديق للمقدم مبروك اسمه عويس والذي تقاضي 2 مليون دولار!! حتي يفصح عن مكان وتحركات زميله الضابط مبروك وتم قتله بدم بارك وبرصاصات في صدره ودون رحمة منهم بالرغم من انه الشهيد كان يصطحب ابنه في الصلاة في جامع الحسين وكان الاخوان يرصدون تحركاته الا انهم كانوا يعتبرونه من الكفار !

وغيره من رجال الشرطة والقوات المساحة الشهداء الذين قدموا ارواحهم فداء الوطن الغالي مصر ضد العدو البغيض وهم جماعة الخونة الارهابيين الملاعيين !

مسلسل الاختيار 2 عرض لفترات تاريخية هي الاهم في حياة المصريين عقب عزل حكم الاخوان وقبل ان تختطف مصر وتختفي هويتها الي الأبد ولكن مع وجود رجال مخلصين من الجيش والشرطة ومن الشعب المصري ،والذين سخرهم الله للحفاظ علي هذا الوطن الغالي مصر ..فشكرا لتامر مرسي منتج المسلسل وكل صناع الاختيار 2 من ممثلين ومساعدين ومخرج ومؤلف وغيرهم ،الذين عرضوا الحقيقة كما هي فضلا عن اشياء لم يكن يعرفها كثير من الناس ومدي التضحيات التي واجهها رجال الشرطة والتحديات فضلا عن الجانب الانساني لهم في تعاملهم مع الارهابين عندما امر الضابط يوسف " احمد مكي" باحضار الاسعاف لاحد الارهابين من الاخوان في عمارة المنايفة الشهيرة في ميدان رابعة بمدينة مصر وغيرها من المواقف التي اثرت فينا بكثير واظهرت العالم كله مدي بشاعة جماعة الاخوان ومن ورائهم من الإرهاب الأسود البغيض .حفظ الله رجال الجيش والشرطة من كل شر.