عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

أعادتنا شركة اعلام المصريين والمنتج تامر مرسي إلي لحظات فارقة في تاريخ مصر ،واوقات عصيبة مرت بها البلاد ،كادت ان تهز استقرارها وتعصف بمقدراتها وتحولها الي بحور من الفوضي وربما اختفاء للهوية المصرية المعروفة ،لولا تصدي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من  الشرطة والجيش  في كافة المحافظات والمواقع في البلاد  والتي شهدت حالات من الانفلات الامني عقب عزل الاخواني محمد مرسي بتفويض شعبي كبير لم يسبق له مثيل وبعد مطالبات بعزل جماعة الاخوان عن سدة الحكم .
وكانت لابد من توثيق هذه اللحظات بكل ما فيها من ألم وحزن لفقدان شهداء من رجال الشرطة والامن الوطني والجيش دفاعا عن تراب هذا الوطن وضد الإرهاب الاخواني الذي ليس له دين ولا وطن و لا يعرف معني الرحمة والانسانية ،فضلا عن اتخاذهم منطق القتل والتصفيات الجسدية ضد رجال الشرطة والجيش منهجا لهم ،ليس هذا فقط بل سعيهم الي الانتقام من المواطنين العاديين بوضع قنابل ومتفجرات في اماكن شتي وتفجيرها ،مثلما وجدناهم يفجرون مساجد في سيناء  وغيرها من الاماكن ،بهدف عمل حالة من الزعر والخوف وعدم الاستقرار !
ومن أجل هذا فقد نجح مسلسل الاختيار 2 في جذب نسبة مشاهدة عالية وغير مسبوقة ،مثل مسلسل الاختيار في رمضان الماضي ،بسبب عدة عوامل منها المصداقية في التناول والعرض دون تلوين او تحيز باي حال من الاحوال ،فمثلا عندما شاهدنا حلقة فض اعتصام رابعة في مسلسل الاختيار 2 ،وجدنا تصوير واقعي للاحداث واظعار مدي تهديد الاخوان لسكان منطقة رابعة وتعذيب البعض منهم وحبسهم وممارسة ابشع السلوكيات هناك ،فضلل عن اتخاذهم مسجد رابعة نفسه لتجهيز المؤامرات وزجاجات المولتوف وتجميع الأسلحة لاستخدامها ضد الشرطة والجيش ،ورغم هذا اظهر المسلسل بجانب تضحيات وبسالة رجال الشرطة ،العنصر الخائن في صفوفهم والذين كانوا السبب في قتل واصابة عدد من زملاءهم من شهداء الشرطة وهذا يعني ان هناك اختراق اخواني حدث ايام حكم الخونة للبلاد ،والامر الاخر والذي تسبب في دموع الملايين الذين تابعوا حلقة مقتل المقدم بالامن الوطني الشهيد محمد مبروك وهو الشاهد في قضية التخابر الاخواني ،عندما تم رصد تحركاته وقتله بمساعد صديق للمقدم مبروك اسمه عويس والذي تقاضي 2 مليون دولار!! حتي يفصح عن مكان وتحركات زميله الضابط مبروك وتم قتله بدم بارك وبرصاصات في صدره ودون رحمة منهم بالرغم من انه الشهيد كان يصطحب ابنه في الصلاة في جامع الحسين وكان الاخوان يرصدون تحركاته الا انهم كانوا يعتبرونه من الكفار !
وغيره من رجال الشرطة والقوات المساحة الشهداء الذين قدموا ارواحهم فداء الوطن الغالي مصر ضد العدو البغيض وهم جماعة الخونة الارهابيين الملاعيين !
مسلسل الاختيار 2  عرض لفترات تاريخية هي الاهم في حياة المصريين عقب عزل حكم الاخوان وقبل ان تختطف مصر وتختفي هويتها الي الأبد ولكن مع وجود رجال مخلصين من الجيش والشرطة ومن الشعب المصري ،والذين سخرهم الله للحفاظ علي هذا الوطن الغالي مصر ..فشكرا لتامر مرسي منتج المسلسل وكل صناع الاختيار 2 من ممثلين ومساعدين ومخرج ومؤلف وغيرهم ،الذين عرضوا الحقيقة كما هي فضلا عن اشياء لم يكن يعرفها كثير من الناس ومدي التضحيات التي واجهها رجال الشرطة والتحديات فضلا عن الجانب الانساني لهم في تعاملهم مع الارهابين عندما امر الضابط يوسف " احمد مكي" باحضار الاسعاف لاحد الارهابين من الاخوان في عمارة المنايفة الشهيرة في ميدان رابعة بمدينة مصر وغيرها من المواقف التي اثرت فينا بكثير واظهرت العالم كله مدي بشاعة جماعة الاخوان ومن ورائهم من الإرهاب الأسود البغيض .حفظ الله رجال الجيش والشرطة من كل شر.

ترشيحاتنا

جنرال موتورز تنافس خرائط جوجل وتطرح Maps Plus

يريدون إغلاق المحافظة| محافظ قنا يحذر مروجي شائعات تفشي كورونا.. تفاصيل

عشرات القتلى ونزوح الآلاف .. أعمال عنف تزلزل إقليم أمهرة الإثيوبي

الكويت تعلن وقف الرحلات التجارية المباشرة مع الهند

قرار أمريكي جديد بشأن لقاح جونسون آند جونسون

قمة جديدة .. الزمالك يهزم هليوبليس ويصعد لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر لكرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

مستشار الرئيس: نعيش في الموجة الثالثة لـ كورونا وهذه علامة نهايتها.. فيديو

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

مليون جنيه مكافأة لمن يعثر على عبد الرحمن.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ