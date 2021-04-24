بأسرع ما يمكن .. روسيا تدعو لاجتماع وزاري للرباعية الدولية حول الشرق الأوسط

أكد المبعوث الخاص للخارجية الروسية لشؤون التسوية الشرق أوسطية فلاديمير سافرونكوف، ضرورة عقد اجتماع وزاري للجنة الرباعية للوسطاء الدوليين بأسرع ما يمكن.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية، عن بيان للخارجية الروسية، في أعقاب اجتماع مبعوثي الرباعية، الجمعة قوله إن "الجانب الروسي أكد أهمية عقد اجتماع الرباعية على مستوى الوزراء، وتوسيع تعاون هذه اللجنة مع اللاعبين الكبار في المنطقة".



ولفت المبعوث الروسي إلى المبادرة الروسية لعقد مشاورات بين الأطراف المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط.



وشدد الجانب الروسي على أهمية تجاوز الانقسام الفلسطيني على أساس منصة منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي من المتوقع أن تساهم فيه الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.



وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن المبعوثين بحثوا الخطوات العملية للرباعية الدولية لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأثناء مناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والوبائي في الأراضي الفلسطينية، أكدت الأطراف ضرورة تقديم المساعدة الدولية.