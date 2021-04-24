عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: اتفاق الرئيس السيسي وبوتين على استئناف حركة الطيران بشرى للسياحة المصرية

النائب محمد سعيد
النائب محمد سعيد الدابي

قال النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن الاتفاق المصري الروسي على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ "بشرى خير" للسياحة المصرية خاصة في ظل زيادة أعداد السياح الروس، الأمر الذي يؤدي انتعاشة القطاع مرة أخرى بعد فترة من الركود.


وأوضح الدابي خلال تصريحات له، أن قرار استئناف الطيران الروسي إلى مصر لم يكن وليد اللحظة بل كان نتيجة مباحثات بين البلدين استمرت طيلة فترة تعليق الطيران، مشيرا إلى أن الاتجاه إلى عودة رحلات الطيران الكاملة ظهر بشدة عقب موكب نقل المومياوات الملكية التي قامت به مصر مؤخرا وتحدثت عنه دول العالم.


وتابع وكيل لجنة السياحة والآثار أن نتائج الموكب ظهرت سريعا وأتى بثماره من خلال التصريحات الروسية التي طالبت بضرورة عودة الطيران والسياحة الروسية إلى مصر بعد توقف دام 5 سنوات، مؤكدا على أهمية اتفاق الرئيسين السيسي وبوتين على عودة الطيران والسياحة، خاصة مع بدء توافر اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق اشتراطات احترازية صارمة بالمطارات.


وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين.

شرم الشيخ السيسي فيروس كورونا مجلس الشيوخ عودة الطيران موكب نقل المومياوات استئناف حركة الطيران

ترشيحاتنا

قمة جديدة .. الزمالك يهزم هليوبليس ويصعد لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر لكرة اليد

الصحة: 884 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا .. و45 وفاة

بعد 24 يوما.. خِصْم الرئيس الروسي بوتين ينهي إضرابه عن الطعام

لعبة نيوتن الحلقة 11 .. منى زكى تهدد بقتل نفسها

استقالة إدوارد ليستر المبعوث البريطاني الخاص لمنطقة الخليج‎

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 11.. لواء المخابرات المصرية يعنف أحمد عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

مستشار الرئيس: نعيش في الموجة الثالثة لـ كورونا وهذه علامة نهايتها.. فيديو

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

مليون جنيه مكافأة لمن يعثر على عبد الرحمن.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ