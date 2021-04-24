استقالة إدوارد ليستر المبعوث البريطاني الخاص لمنطقة الخليج‎

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، باستقالة إدوارد ليستر، المبعوث البريطاني الخاص لمنطقة الخليج.



وذكرت صحيفة "تليجراف" أن إدوارد ليستر، المبعوث الخاص لبريطانيا إلى منطقة الخليج، سيستقيل من منصبه، ويترك الحكومة؛ بعد أن واجه تزايدا في التدقيق من الصحافة بشأن عمله في القطاع الخاص.



وكان إدوارد ليستر، عُين مبعوثا خاصا للخليج، في فبراير الماضي، كما تم تعيينه كبيرا للموظفين لفترة مؤقتة، قبل شغله هذا المنصب.



وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن: "الخليج منطقة ذات أهمية بالغة من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية، ويسعدني أن أرسل اللورد إدوارد ليستر؛ للعمل مع شركائنا هناك".



وأضاف بوريس جونسون: "يشير تعيينه؛ إلى طموحي في تحقيق تحديث شامل لعلاقاتنا الخليجية، وخلق وظائف، وتعزيز الازدهار في الداخل، مع الوفاء بأولوياتنا وقيمنا في الخارج".