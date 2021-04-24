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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لعبة نيوتن الحلقة 11 .. منى زكى تهدد بقتل نفسها

منى زكى فى مسلسل
منى زكى فى مسلسل لعبة نيوتن

أذيعت الحلقة 11 من مسلسل  لعبة نيوتن، الذي تعود من خلاله الفنانة منى زكي إلى الدراما التليفزيونية، بعد غياب سنوات ، حيث حملت الأحداث العديد من المفاجآت ، حيث قامت هنا «منى زكى»، بسماع رسالة زوجها الذى يقوم فيها بتطليقها ، وقامت بإرسال رسالة أخرى له عنفته فيها .

 

وحاولت هنا رؤية مولودها ، إلا أن الأطباء منعوها بسبب تواجده فى الحضانة، لأنه يعانى من ضيق فى التنفس، إلا أنها هددت أن تقوم بقتل نفسها بالمشرط ، قبل أن يتم منعها بالقوة. 

أحداث الحلقة السابقة : 

كانت الحلقة الماضية قد حملت العديد من الأحداث منها ولادة هنا «منى زكى» لمولودها فى أمريكا قبل عدة أيام من ميعاد ولادتها، إلا أن الطفل تعرض إلى أزمة صحية وتم وضعه فى الحضانة .

جاءت أحداث الحلقة التاسعة  من مسلسل لعبة نيوتن  مشوقة؛ حيث قامت هنا “ منى زكى" بترك منزل مؤنس ” محمد فراج " بعد ان اعترف له بحبه ، كما انها تركت العمل فى شركته  ، كما انها قامت بتغير رقم هاتفها حتى لا يستطيع زوجها أو مؤنس الوصول اليها . 

أما حازم “ محمد ممدوح ” ، فقد حاول ان يرسل أموالا إلى هنا فى أمريكا ، مستغلاً تواجد مونس فى القاهرة.

 

أبطال مسلسل لعبة نيوتن 

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم “منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد”، إضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

 

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كواليس مسلسل لعبة نيوتن :

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، إضافة لعدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل، تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن. 

 

مخرج ومؤلف مسلسل لعبة نيوتن :

يقوم بإخراج وتأليف مسلسل لعبة نيوتن، تامر محسن، والذي سبق أن قدم عددا من الأعمال التي حازت إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" الذي شارك في بطولته كل من “إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة”، كما قدم مسلسل "تحت السيطرة" من بطولة الفنانة نيللي كريم.

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