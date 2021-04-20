كيف صور مخرج مسلسل "لعبة نيوتن" مشاهد مطار أمريكي في مصر.. شاهد

باستخدام المؤثرات البصرية

خطف مسلسل " لعبة نيوتن " للنجمة منى زكي الأنظار خلال الموسم الرمضاني الحالي ، وتداول رواد السوشيال ميديا بعض من الصور لمشاهد في العمل بدون تدخل الموثرات البصرية .

وكان مشاهد المطار لها نصيب الأسد من ذلك حيث ظهر مشهد وجود منى زكي أثناء تحدثها إلى موظف المطار ويظهر خلفها ساحة المطار والمسافرين ، الا ان الصورة الأصلية للعمل ظهرت بوجود منى زكي في الاستديو وسط خلفية خضراء "كروما" .

أما المشهد الثاني فظهرت منى زكي وهي تنتظر موظف المطار لكي ينظر إلى الباسبور الخاص بها ويؤشر عليه ، وظهرت الصورة الأصلية وجود الموظف وخلفه كروما خضراء أيضا أضيفت اليها بعد ذلك مؤثرات بصرية لتظهر هذة الكروما كأنه خلفه مطار .

أما المشهد الثلاث والأخير هو الذي ظهر أثناء توجه منى زكي إلى مكان سير الحقائب الخاص بالمطار حيث ظهرت أمها موظفة من المطار وخلفها السير الحديد التي تسير عليه الحقائب ، ولكن الصورة الأصلية أوضحت أن ما وراء الموظفة هي خلفية خضراء " كروما " وأضيف عليه مؤثرات بصرية .

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل لعبة نيوتن، اقتحام أحد أصدقاء زياد- أدهم الشرقاوي لمنزله ويهدد بقتل صديقته، إذا لم يحصل على المواد المخدرة التي يريدها، فتمنحه إياها هنا- منى زكي.

يغضب زياد من الأمر ويهاجم هنا، مؤكدا أن ما فعلته سيعرضه للخطر، لأنه لن يستطيع سداد ما عليه من مال، يحاول مؤنس- محمد فراج التدخل، فتمنعه هنا، وتعد زياد أنها ستحل المشكلة فيطلب منها ألا يراها مجددا في حياته.

يعرف حازم عن طريق الصدفة أن زوجته هنا تعيش مع رجل غريب في منزل بأمريكا وتنتهي الحلقة على صدمته.

"لعبة نيوتن" قصة وإخراج تامر محسن، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد.