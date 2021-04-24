لتطوير شركة الحديد والصلب.. مصطفى بكري: شركة صحارى جروب قدمت خطاب ضمان بـ 400 مليون دولار

أكد الإعلامي مصطفى بكري، إن شركة صحاري جروب، كانت قد تقدمت بعرض فني، وطلبت من وزارة قطاع الأعمال تحديد موعد اجتماع لمناقشة تطوير شركة الحديد والصلب، بحضور الشريك الفني الذى سيقوم بالتطوير.

تابع خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حسام حواس، المدير الإقليمي لشركة صحاري جروب قال إن الشركة أرسلت يوم الإثنين الماضي خطاب ضمان بنكي للوزارة من بنك «جي بي مورجان تشيس» بقيمة 400 مليون دولار، وهو ما يعد 4 أضعاف القيمة التي طلبتها الوزارة للمرحلة الأولى من تطوير الشركة.

وأوضح أن الشركة تلقت ردًا من أحد مستشاري هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أنه يجرى التنسيق حاليًا مع مكتب الوزير لترتيب الاجتماع.

وتابع مصطفى بكري أن شركة الحديد والصلب أصدرت بيان أول يوم الأربعاء قالت فيه إن شركة صحاري لم تقدم مستندات عرضها لتطوير الشركة، الذي يبلغ 400 مليون دولار، وأنها لم تقدم قائمة الشركات التي ستشاركها في عملية التطوير، واختتمت الحديد والصلب بيانها بتأكيد سير إجراءات التصفية في مجراها الطبيعي.

وطالب الإعلامي مصطفى بكري أن يعرف الجميع حقيقة ما يجري داخل شركة الحديد والصلب، كما يجب أن تكون هناك شفافية في مثل تلك الأمور.

ومن جهتها قالت شركة الحديد والصلب المصرية أقدم شركة حديد فى مصر إن شركة صحارى جروب لم تقدم المستندات المطلوبة منها وجار تعيين مصف للشركة .



وأضافت الحديد والصلب في بيان لها إن شركة صحارى لم تقدم المستندات المطلوبة منها ،كما لم تقدم الشريك الفنى الأجنبى لعرض خطة التطوير والإصلاح.

وأشارت الشركة إلى أنها تقوم فى الوقت الحالى باستكمال اجراءات الرقابة المالية والبورصة المصرية لقيد أسهم شركة المناجم والمحاجر المنقسمة.

وانتشر خلال الأسابيع الماضية خطاب متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يفيد بتقدم شركة صحارى جروب بعرض تمويل لتطوير الشركة بنظام BOT.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة ( 18 مارس الماضى) ، إن عرض صحارى جارٍ التأكد من جديته من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية.