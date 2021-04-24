عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمو بيكا يفتح النار علي أحد متابعيه : هتصحي الصبح تلاقي ابنك ميت

صدى البلد

هاجم الفنان حمو بيكا بعض متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر حمو بيكا فيديو غاضبا من بعض تعليقات متابعية السلبية قائلا:  كل ده علشان قولت انتظروا انهارده مهرجان كل حيطانها بتكهرب (انا بيكا حبيب الشعب) عملتو فيها شيوخ.

وأضاف: كلكم بقيتوا بتدوني مواعظ وبتكفروني، دا احنا في رمضان والشياطين  في جحرها،بعد اذنكم  الي عندوا كلمة حلوة يقول والي معندوش يحتفظ بيها لنفسه.

وأوضح : بحب جمهوري  ولكن عندي بعض الناس عايزة صاروخ  في دماغهم، حرقولي دمي ومعندهمش ريحة الدم ، بيتليكم بمصيبة يارب ، كما هاجم  احد متابعية قائلا : هتصحي الصبح تلاقي ابنك ميت.

واختتم حمو بيكا حديثة قائلا : كل سنة و انتم طيبين ورمضان كريم علي اهل بيتكم ، ربنا يرزق الجميع وانتظروني في اعمال قادمة مسلسلات واعلانات ، وبتمني الخير لكل الناس ومش بعرف اشيل من حد .

يذكر ان كشف مغني المهرجانات حمو بيكا لأول مرة أسرارا وكواليس عن حياته الشخصية والفنية، وسبب غلقه لمكان عمله فى منطقة البيطاش حي العجمى بمحافظة الإسكندرية.


وأوضح «بيكا» خلال لقائه مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج" لحظات جريئة" المذاع على" قناة القاهرة والناس"، أنه قام بغلق مكان عمله فى منطقة البيطاش بالإسكندرية بعد أن كان يشعر بالسعادة عند إفتتاحه في البداية وأنفق الكثير من الأموال، مضيفا أن أحد الأشخاص أخبره بوجود سحر فى هذا المكان لذلك أخذ قرار الإغلاق.


وقال حمو بيكا، إنه قضى ٤ أشهر فى خلافات كثيرة مع كل من حوله فى المكان و لم يكن هناك عمل فني، و لم يكن لديه المال الكافي لإعطائه للاشخاص الذين يعملون معه.


وأكد حمو بيكا أن كل مرة كان يذهب فيها إلى القاهرة للعمل ثم يعود كان يشعر بالضيق عند دخوله المكان، ولهذا السبب أغلق مكتبه القديم، متابعا : "بعد ما صرفت عليه دم قلبي قفلت المكتب اللي في البيطاش".

https://fb.watch/53cHnhxM6x/

الفنان حمو بيكا صور حمو بيكا اخبار فن تصريحات حمو بيكا

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاته .. تعرف على قصة حب محمود مرسي وسميحة أيوب وزواجهما

إعلان موعد النطق بالحكم في قضية مقتل جورج فلويد

لتتساقط ذنوبك كأوراق الشجر .. علي جمعة يوصي بـ4 أذكار في الفجر

إسرائيل تشن غارات جديدة على قطاع غزة

تموين القاهرة: أسعار السلع لن تتأثر بعد زيادة أسعار البنزين

سورة المجادلة.. هل من قرأها يقضى الله له 1000 حاجة وتستغفر له الملائكة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

عاوز حقي ..عمرو أديب ينفعل على الهواء ضد محمد رمضان.. شاهد

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

الموجة الثالثة| مستشار الرئيس يكشف حقيقة ظهور أعراض جديدة لـ كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ