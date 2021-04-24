حمو بيكا يفتح النار علي أحد متابعيه : هتصحي الصبح تلاقي ابنك ميت

هاجم الفنان حمو بيكا بعض متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر حمو بيكا فيديو غاضبا من بعض تعليقات متابعية السلبية قائلا: كل ده علشان قولت انتظروا انهارده مهرجان كل حيطانها بتكهرب (انا بيكا حبيب الشعب) عملتو فيها شيوخ.

وأضاف: كلكم بقيتوا بتدوني مواعظ وبتكفروني، دا احنا في رمضان والشياطين في جحرها،بعد اذنكم الي عندوا كلمة حلوة يقول والي معندوش يحتفظ بيها لنفسه.

وأوضح : بحب جمهوري ولكن عندي بعض الناس عايزة صاروخ في دماغهم، حرقولي دمي ومعندهمش ريحة الدم ، بيتليكم بمصيبة يارب ، كما هاجم احد متابعية قائلا : هتصحي الصبح تلاقي ابنك ميت.

واختتم حمو بيكا حديثة قائلا : كل سنة و انتم طيبين ورمضان كريم علي اهل بيتكم ، ربنا يرزق الجميع وانتظروني في اعمال قادمة مسلسلات واعلانات ، وبتمني الخير لكل الناس ومش بعرف اشيل من حد .

يذكر ان كشف مغني المهرجانات حمو بيكا لأول مرة أسرارا وكواليس عن حياته الشخصية والفنية، وسبب غلقه لمكان عمله فى منطقة البيطاش حي العجمى بمحافظة الإسكندرية.



وأوضح «بيكا» خلال لقائه مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج" لحظات جريئة" المذاع على" قناة القاهرة والناس"، أنه قام بغلق مكان عمله فى منطقة البيطاش بالإسكندرية بعد أن كان يشعر بالسعادة عند إفتتاحه في البداية وأنفق الكثير من الأموال، مضيفا أن أحد الأشخاص أخبره بوجود سحر فى هذا المكان لذلك أخذ قرار الإغلاق.



وقال حمو بيكا، إنه قضى ٤ أشهر فى خلافات كثيرة مع كل من حوله فى المكان و لم يكن هناك عمل فني، و لم يكن لديه المال الكافي لإعطائه للاشخاص الذين يعملون معه.



وأكد حمو بيكا أن كل مرة كان يذهب فيها إلى القاهرة للعمل ثم يعود كان يشعر بالضيق عند دخوله المكان، ولهذا السبب أغلق مكتبه القديم، متابعا : "بعد ما صرفت عليه دم قلبي قفلت المكتب اللي في البيطاش".

https://fb.watch/53cHnhxM6x/