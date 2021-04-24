سعيد إني عايز ابقى سعيد.. هنيدي يستعيد ذكريات فيلم يا أنا يا خالتي

استعاد الفنان هنيدي ذكريات فيلم يا انا يا خالتي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر هنيدي مقطع فيديو من الفيلم وعلق قائلا : انا مش عارف ايه هو سر السعادة بس انا سعيد اني عايز ابقى سعيد.

يذكر ان وقع الفنان محمد هنيدي، ضحية مقلب رامز عقله طار، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامجا ترفيهيا، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

ودخل هنيدي، في حالة صراخ قوي وهستيري بعد وقع في المقلب بطريقة مرعبة، قبل أن يسقط من أعلى في حمام السباحة، الأمر الذي سبب حالة رعب شديد للضحية.