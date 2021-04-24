صائد ثعابين يحذر من تواجد الفئران داخل المنزل.. صور

أصدر أحد مختصي إخراج الثعابين السامة من المنازل تحذيرًا خطيرًا من انتشار الفئران في الأسقف أو حول المنزل، فهي أداة جاذبة قوية للثعابين.

جاء التحذير بعد استدعاء صائد الثعابين «نايك إيفانز» إلى منزل Dawncliffe لإخراج ثعبان تم العثور عليه في السقف بعد السخان.

يقول: "لقد ترك أصحاب المنزل كل شئ وخرجوا رافضين العودة حتى يتم إخراج الثعبان من السقف، فقد كشف عن وجوده السخان بعد انفجاره".

والمؤسف أنهم أرادوا إصلاح السخان لكن لم يستطيع ا بسبب الخوف، يقول إيفانز: "أدخلت رأسي في فتحة السقف، وكان الثعبان لا يزال مستلقيًا بجانب السخان، كان الأمر مفزعًا!".

كان الثعبان قد اصطاد فأرًا قبل أيام قليلة، وجلس يستمتع بوجبته في هدوء، قبل أن يصطاده إيفانز بذكاء".

يحذر صائد الثعابين من أن الفئران منتشرة إلى حد كبير في أسقف الجميع، أو حول المنازل، لكن ينكر الكثير من الناس وجودها داخل بيوتهم.

وانتشارهم بهذا الكل هو السبب الرئيسي في دخول الثعابين إلى المنازل، فهي تأتي لتناول الوجبات الجاهزة السريعة.

ويؤكد: "غالبًا ما نتلقى دعوات لوجود ثعابين في الأسقف، فهم يتمتعون بالتواجد داخلها لما فيها من مأوى آمن ودافئ، مع الطعام (الجرذان والأبراص وحتى الخفافيش).

وجدير بالذكر أن هناك الكثير من أماكن الاختباء بالنسبة للثعابين، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الزحف فوق وتحت العوارض في السقف الساخن ليس ممتعًا أبدًا لهم، فالحرارة القوية تؤذيهم".